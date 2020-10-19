新冠肺炎｜印度領事館人員抵港獲准免檢疫後確診　衞生署認出錯

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未止，上周四（15日）確診的第5217號個案、25歲男患者，從印度抵港後同日確診。《香港01》發現，來自印度的他，抵港後毋須在機場等檢測結果即可離開，又免卻如其他來自高風險地區的檢疫要求，於指定酒店檢疫14日，而是獲准返回薄扶林花園的住所，令病毒可進入社區風險，而薄扶林花園居民指患者入住屬印度領事館所持。 當局連日來均拒絕透露該患者的詳情，經連日查詢後，衞生署今日（19日）終公布，患者在抵港後出示駐港領事館人員身份證明，獲免檢疫及採集深喉唾液樣本後，乘坐專車回居所。署方之後跟進該案時，發現患者並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別，須於酒店房間強制檢疫，衞生署就有關檢疫安排有誤致歉。

第5217號個案、25歲男患者於上周四乘搭印度航空AI314來港，即日確診新型肺炎，他報稱住於薄扶林花園6座，是上周五（16日）公布的六宗輸入個案之一。同日的AI314暫共有6名機上人員確診。

目前法例規定來自指定高風險國家的人士必須於酒店強制檢疫14日，印度是其一。按規定，入境人士必須在機場或衞生署安排的酒店，等候檢測結果，呈陰性才准離開，前往酒店或住所檢疫。

《香港01》連日追查該宗個案，有薄扶林花園居民透露患者所住的單位是印度領事館人員居住單位，衞生署一直未有披露詳情，僅稱患者回港後無上班，而印度駐港領事館則至今未有回覆。

衞生署豁免由外國地區到港人士接受強制檢疫安排。

抵港出示領事館人員身份證明 留唾液樣坐領事館車送返居所​

衞生署衞生防護中心今日晚上終發稿，確認該宗個案患者是一名駐港領事館人員。聲明提到，該名人士於印度出發前，已在當地政府認可的檢測機構接受新冠病毒檢測並取得陰性結果，抵港後向衞生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身份證明，相關人員遂按現行機制以獲豁免檢疫人士身份作出檢疫及檢測安排。

該人士其後在機場的臨時樣本採集中心留下深喉唾液樣本，完成後獲准離開。他獲領事館安排專車送返居所，根據衞生署的要求進行14天醫學監察。

衞生防護中心於同日知悉，該人的檢測結果呈初步陽性，立即將他送往公立醫院接受隔離治療。根據病人提供的資料，他抵達居所後一直獨留在居所，沒有外出。

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確診後方知悉 患者並非可獲免檢疫級別

衞生防護中心續指，在跟進該宗個案的情況時，從相關政府部門得悉雖然該名人士為駐港領事館人員，但並非可獲豁免強制檢疫的級別。根據現行政策，該名由指定高風險地區抵港的人士必須在酒店房間接受強制檢疫。

衞生署就有關檢疫安排有誤致歉，並已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。

按現行規定，除了印度外，孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國亦屬指明高風險地區，而法國及俄羅斯來港人士自10月26日起，亦須於酒店強制檢疫。