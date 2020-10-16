新冠肺炎・10.16｜心理衞生會社工感染源頭不明　曾與8院友踩單車

本港疫情反覆，衞生署今日（16日）公布新增7宗確診個案，本地個案佔一宗，未找到感染源頭，患者是心理衞生會李鄭屋宿舍一名社工，至今本港個案累計5,221宗。

新冠肺炎｜4檢測中心今為2959人採樣 僅餘梁顯利中心周末運作

【22:55】新冠肺炎疫情反彈，政府於4區設立臨時檢測中心，今天單日為2,959名市民採樣，而已化驗的樣本累計有11,865個。灣仔、葵青、九龍城的檢測中心明天起會關閉，而油尖旺梁顯利油麻地社區中心臨時檢測中心則會繼續開放至後日（18日，星期日）。

新冠肺炎｜食環署派員到堅尼地城酒吧區派樣本瓶 周末到太子蘇豪

【22:46】新冠肺炎疫情反彈，食物環境衞生署上周五起一連三天到中環蘭桂坊、尖沙咀諾士佛臺及灣仔駱克道派發樣本瓶予酒吧區的員工及顧客。食環署本周繼續有關措施，改為到堅尼地城、太子及蘇豪酒吧區，今晚率先在堅尼地城酒吧區派發樣本瓶，以及於爹核士街附近停泊流動車輛。

確診大廈食肆｜染疫社工光顧大家樂康姨小廚 港樂樂手到南區豪宅

【22:30】衞生防護中心今晚更新患者潛伏期行蹤表，共有3間新食肆上榜，包括新增個案#5216、即28歲男社工，曾與單車團共12人在沙田新城市廣場大家樂吃飯，以及到土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜後，到高山劇場康姨小廚吃午飯。

另外，個案編號#5205，即35歲香港管弦樂團男樂手，中心補充他曾到港威商場的美食廣場「cookedDeli by city’super」，以及南區豪宅深灣9號8座和北京道一號。

新冠肺炎｜食環署推自願申報每小時換氣量計劃 鼓勵餐飲處所參加

【21:55】新冠肺炎疫情反彈，有專家指出，本港食肆應該改善通風，每小時最好換氣6次。食物環境衞生署今天（16日）公布，推出餐飲處所換氣量自願申報計劃，並設立網上平台，讓持牌餐飲處所申報其處所通風系統每小時的換氣量或已安裝空氣淨化設備的資料，以便市民識別已達致專家顧問建議的餐飲處所。

全城流感疫苗荒 八間診所七間已額滿 醫生：料明年都無貨！

【21:15】本港冬季一般會爆發季節性流感，今年遇上新冠肺炎夾擊，醫生都提醒市民及早接種流感疫苗。不過，《香港01》發現市面上已經出現疫苗荒，，記者問了八間診所，當中僅有一間仍有得接種。盈健、康健等大型醫療集團均有診所缺貨，聯合醫務職員更稱全線中心均無貨，而卓健醫療有診所亦限每天供應30劑疫苗。

醫學會會董陳念德直言今年疫苗荒十分嚴重，以往他的診所訂200劑疫苗夠用半年，但今年在兩周內已為市民接種150劑，料本周末就會用盡所有存貨。他指出，全球均搶購流感疫苗，相信藥廠未能補充香港貨源，「我覺得成個流感季都唔會再有貨！」

旅遊氣泡｜新加坡旅遊保險300元起 專家指加醫療保險享雙重保障

【20:35】本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日公布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，恢復旅客往來。出外旅遊存在風險，保險則成為人在異鄉的「救命符」。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，據當年日本核輻射事件後，保險費用沒有增加，但相對地減少賠償金額，強調市民在購買旅遊保險前，必須細看條款。旅遊保險只涵蓋一般10多項的保障，認為旅客同時受醫療保險保障會更好。

旅遊氣泡｜許樹昌：新加坡旅客抵港應留深喉唾液 並接受醫學監察

【20:05】港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，有望在數周後恢復旅客往來。兩地的檢測安排引起不少市民關注，港大感染及傳染病中心總監何栢良說，新加坡旅客在出境前，普遍採用鼻咽拭子作檢測。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新加坡旅客抵港後，應在指導下接受深喉唾液檢測，並需等候檢測結果後，方可自由活動。

新冠肺炎｜張竹君：荃灣帝盛等待檢測結果中心將完約 或需換酒店

【18:20】網上有傳，青衣一間酒店將被徵用作等待檢測結果中心，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上表示，據知荃灣帝盛酒店的合約將到期，或需要更換酒店，但現時未有詳情。

她又呼籲，於本月9日及10日曾觀看香港管弦樂團音樂會演出、共1400名觀眾應到臨時檢測中心作病毒測試。

新冠肺炎｜法國及俄羅斯新納入高風險地區 返港須交病毒陰性報告

【17:24】政府今日會就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）的最新指明刊憲，由10月26日起將法國及俄羅斯加入指明地區，以更有效應對疫情，令指明地區增至13個。

政府早前訂立第599H章，就從極高風險地區到港人士實施檢測及檢疫條件，以減低他們為香港帶來的衞生風險。食物及衞生局局長已在較早時候刊憲指明有關措施適用於11個指明地區（即孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國），並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。

【16:38】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報17宗個案，有8名病人康復出院，至今累計4950名病人出院; 1名疑似病人出院。截至今早9時，有130名確診病人分別在醫管局19間醫院留醫當中12人情況危殆；6人情況嚴重；112人情況穩定。

負壓病床數目1139 張，使用率58.3 %；負壓病房數目是631 間，使用量 67.8 %

醫管局裝備方面，今日為止有5200萬外科口罩；490萬個 N95 / 外科呼吸器；640萬件保護衣；1080萬個面罩，存量可供使用6個月。

新冠肺炎｜心理衛生會宿舍社工確診 傳染期曾一行12人大埔踩單車

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截止今日凌晨零時，本港新增7宗確診個案，6宗是輸入個案，另外1宗個案是源頭不明，為28歲男，任社工，心理衛生會李鄭屋中途宿舍負責輔導工作，在辦公室工作，另宿舍41院友。社工在10月12日最後一日上班，與8院友一齊由沙田踩單車至大埔，有戴口罩。

他在沙田租單車，踩單車後在沙田新城市廣場食肆大家樂食飯，佢主要同一位同事食飯。男病人於潛伏期與朋友打籃球，學結他，不是密切接觸者，與他一同踩單車有11人，全部入檢疫中心。

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港航搶閘推FLYCATION 本月24日搞一班「飛悅香港」觀賞日落航班

【16:10】繼HK EXPRESS香港快運推出FLYCATION「環港遊」後，香港航空今日（14日）公布將於本月24日（星期六）營辦一班「飛悅香港」觀賞日落航班，較快運首班FLYCATION提早一星期「首航」。航班將於當日下午4:30由香港國際機場起飛，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行，港航稱在90分鐘的航程中，乘客可在空中欣賞壯麗的日落，並鳥瞰極其美麗的香港城市景色。



港航官網100張機票推出約半小時即已售罄，不過仍可向其他旅行社購買。

新冠肺炎｜李鄭屋宿舍職員確診 11人須檢疫 員工檢測呈陰性

【14:52】香港心理衞生會位於深水埗的李鄭屋宿舍有一名職員確診新冠肺炎，相關職員負責執行個案輔導工作，本周一（12日）最後上班。香港心理衞生會已安排一名緊密接觸者及10名其他接觸者檢疫，並收集職員和服務使用者樣本檢測，該名緊密接觸者首次病毒檢測呈陰性。近日衞生署公布的個案中，並未有提供上名患者，料屬新個案。

新冠肺炎｜印度珠寶商Papu Butani確診 尖東好時中心公司落閘



【14:24】本港新冠肺炎疫情未止，據悉昨日 （15日）確診的73歲男患者（第5207宗個案）為印裔珠寶商人Papu Udharam Butani。他現時在本港持有12間公司，其中珠寶公司BUTANI JEWELLERY LTD. 位於尖東好時中心5樓。記者今午到達該地址，發現公司已經落閘。

旅遊氣泡｜旅行社東主協會稱幫助有限 市民憂旅行染疫︰好似賭博

【12:09】香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（16日），分別於商台《在晴朗的一天出發》及港台節目《千禧年代》表示，除非香港能與大灣區通關，否則對業界幫助有限，又指近年來市民不通過旅行社，轉為在網上買機票及租酒店。而聽眾亦表示不會到新加坡旅行，擔心若不幸在新加坡確診後，不知道可如何順利回港，亦不清楚旅遊保險會否包括新冠肺炎。

【11:02】消息表示，今日新增大概7宗新型確診個案。

旅遊氣泡｜何栢良：新加坡社交措施更辣 商場查證件號碼分流



【10:58】港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）指出，新加坡的社交距離措施比香港更辣，設證件單雙數分流，或替旅客帶來不便。何續稱，港府將與新加坡商討落實細節，若香港疫情短期內惡化，成事機會恐添變數。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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昨日焦點：

新冠肺炎｜染疫男商人曾光顧Zuma 餐廳名列亞洲20大最佳餐廳

新冠肺炎｜今新增兩宗無源頭 73歲商人曾到木球會、置地Zuma用餐

新冠肺炎｜政府仍構思強制檢測安排 僅呼籲私家醫生提高懷疑指數

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會 訂檢測清單 廁所通風最重要

旅遊氣泡｜為何是新加坡？梁子超解釋幾大原因 籲為旅客特設酒店

一文看清本港與新加坡互建旅遊氣泡 兩地旅客符四大條件毋須檢疫