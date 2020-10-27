92名學生獲頒香港卓越獎學金　有獎學金得主攻讀牛津生物系碩士

教育局今日（27日）公布，92名傑出本地學生獲頒第六屆香港卓越獎學金，當中72人升讀學士學位課程，20人則升讀研究院課程。局長楊潤雄在Facebook表示，其中有學生到英國牛津大學攻讀生物學系碩士課程。

92名傑出本地學生獲頒第六屆香港卓越獎學金，局長楊潤雄在Facebook表示，其中一名獎學金得主方善洐到英國牛津大學攻讀生物學系碩士課程。（教育局提供）

教育局發言人表示，獎學金計劃得獎者來自不同背景，他們均在香港完成正規中學教育，當中包括修讀本地及非本地課程的學生，他們將入讀境外知名大學，當中72人升讀學士學位課程，20人則升讀研究院課程。

得獎者升讀的學府包括一流綜合大學及世界級專科學院，選修的學科遍及多個範疇，當中超過三份一人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程；其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學及社會科學等。

今屆獎學金計劃共有862名申請人競逐，新型冠狀病毒肺炎疫情導致全球主要公開考試成績延誤發放，影響今年獎學金計劃的甄選過程。為顧及不同院校的入學時間表，甄選程序仍在進行，其後或會再有申請人獲頒獎學金。

局長楊潤雄在Facebook表示，今年到海外升學的同學，難免受到當地疫情的影響，但同學們都盡力適應，努力學習。楊潤雄邀請其中一名獎學金得主方善洐透過短片講述在牛津大學的校園生活，她正攻讀生物學系碩士課程，因應疫情，開學禮及迎新活動均於網上進行，但導修課堂、實地考察及宿舍小組活動均維持面對面形式。

方善洐稱，外國朋友對香港很有興趣，期望能認識更多朋友互相交流，增廣見聞。

香港卓越獎學金計劃在2014年11月推出，自2019/2020學年起恆常化。計劃旨在資助本地學生升讀境外知名大學，以期培養具備環球視野、國際網絡，以及一流教育水平的頂尖人才，從而提升香港於全球化知識型經濟環境下作為亞洲國際都會的競爭力。獎學金計劃自推行以來，共有562名學生受惠。