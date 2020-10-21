逃犯條例｜楊潤雄：社會事件致懷疑欺凌警員子女個案　至今錄25宗

教育局局長楊潤雄今日（21日）回覆工聯會立法會議員郭偉强質詢時透露，自去年6月至今年10月初反修例事件以來，局方共接獲25宗懷疑欺凌警員子女的個案，當中包括投訴及表達不滿。 楊潤雄指，學校已根據教育局的指引處理該些個案，照顧涉事學生情緒及提供適切輔導，並向家長交代事件。經調查後確立的投訴個案，學校已對涉事教師或學生採取紀律行動，而教育局也對涉及教師的個案跟進調查及採取行動。

社會事件衍生懷疑欺凌警員子女的個案，自去年6月至本年10月初，教育局接獲25宗相關個案，當中包括投訴及表達不滿的個案。（資料圖片／李澤彤攝）

楊潤雄：對校內欺凌「零容忍」

楊潤雄表示，教育局對校園內的歧視、欺凌及暴力行為，一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，更不時提醒學校留意其學生的表現和行為，任何人士不應因立場不同、政見不同，或家人職業、背景等而作出仇視、欺凌、甚至暴力等行為。

楊潤雄稱，當局亦提醒學校應特別留意在不同時段較有機會遭遇欺凌的學生，包括發生社會事件期間的香港警務處人員子女的情緒，留意他們與同學相處的情況，以及小心保障學生及其家人的個人資料，不可以向外披露任何學生的家庭背景資料等。

就社會事件衍生懷疑欺凌警員子女的個案，香港警務處與教育局建立通報機制，警務處若收到有關個案，會將有關個案轉交教育局跟進。楊潤雄指，自去年6月至本年10月初，教育局直接接獲的相關個案合共有25宗，當中包括投訴及表達不滿的個案。

楊潤雄稱，當局已提醒學校應特別留意在不同時段較有機會遭遇欺凌的學生，包括發生社會事件期間的香港警務處人員子女的情緒。（資料圖片／盧翊銘攝）

已對投訴成立的師生採取紀律行動

楊潤雄說，學校已根據教育局的指引處理這些個案，照顧涉事學生情緒及為他們提供適切輔導，並向家長交代事件。經調查後確立的投訴個案，學校已對涉事教師或學生採取紀律行動，而教育局也對涉及教師的個案進行跟進調查及採取行動。

楊潤雄強調，教師絕不可對學生作出任何欺凌行為，學校必須監管轄下教師，主動跟進行為不當的教職員。教育局會嚴肅跟進，並會根據屬實個案的嚴重程度，向有關教師發出勸喻信、警告信或譴責信，甚至考慮根據《教育條例》取消有關教師的註冊。

另外，就一名可立小學教師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」而向中國發動戰爭的個案，楊潤雄今日會議期間稱教育局正在積極跟進。