限聚令｜周五起准6人一枱　飲食業界料周末生意升　宴會降價一成

本港疫情近日漸穩，港府公布本周五（30日）起放寬食肆限桌令至6人一枱，可容納顧客人數上限放寬至處所的75%，表演活動亦可恢復，但顧客飲食時不可離開餐桌或過枱。飲食業界認為放寬有助增加散客生意，但對宴會生意幫助不大。 香港餐務管理協會主席楊位醒預計，本周末散客生意可升兩至三成，晚市生意可達去年同期生意額約一半；而部份以四人一桌訂價的宴會客人，甚至有機會降價一成。 至於主打宴會餐飲服務的ClubONE則認為，放寬後仍只能6人一枱，不會大幅增加客人「擺酒」意欲，相信只能有限度減低損失，而集團將推蛇宴、送大閘蟹的小菜放題等主攻「散客」。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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六人一枱料可帶動周末客源

隨著政府宣布放寬，婚宴及生日宴可由四人一枱增至六人一枱，香港餐務管理協會主席楊位醒相信，放寬未能大幅增加設宴的吸引力，但可帶動散客生意，料本周末散客會增加兩成半左右，有望將帶動生意額比現時升約兩至三成。

他又說，設宴「愈細桌成本愈貴」，隨着每桌人數上限放寬至「半圍」，相信部份早前以四人一桌計算收費的訂單，或有減價空間，「半圍半圍擺酒好好多，每檯成本可以慳幾百蚊，甚至有機會減價一成左右。」

婚宴餐飲集團ClubONE 發言人則表示，集團主要業務為宴會，即使每檯人數上限由4人增至6人，相信亦只有少數新人會改變主意舉行宴會。（資料圖片／余俊亮攝）

ClubONE料新人仍無意擺酒



婚宴餐飲集團ClubONE的發言人則表示，集團主要業務為宴會，即使每檯人數上限由4人增至6人，相信只有少數新人會改變主意舉行宴會，期望政府容許食肆以隔板分隔食客，將每枱人數放寬至12人。而該集團將推出蛇宴，以及送大閘蟹的小菜放題，希望吸引客人。