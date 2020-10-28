港大副校長｜校委張達明投贊成：不能雙重標準　政治審查否決他人

清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦為香港大學副校長惹爭議，其中申作軍被質疑是否擁有中共黨員或學系黨委身份。校務委員會昨日（27日）會議以大比數通過兩人任命，分別只有一票反對及一票棄權。 校委會成員張達明今早（28日）表示，個人認為申作軍是否黨委或黨員的因素十分重要，但會議期間的資料，申澄清並否認上述說法。張達明引述當年港大法律學院教授陳文敏獲推薦擔任副校長的事件，即使依足程序但遭其他校委成員否決；他認為是次的遴選委員會的成員背景分布雖然不理想，但他們均為校內成員兼依足程序，自己不能雙重標準，用政治審查否決其他人選。 港大校委會本科生代表李梓成認為，兩人上任後會有「千千萬萬對眼望住佢」，呼籲對方不要試圖將其個人政治取態帶入校園。

兩名清華大學學者申作軍（右）及宮鵬獲推薦擔任港大副校長，分別負責研究及學術發展。（網上圖片）

港大法律學院首席講師、校委會成員張達明今早接受商台節目訪問時表示，自己有責任遵守保密協定，因此只能說自己的看法，他直言昨日的會議期間有提出個人看法和質疑，但最後選擇投票支持申作軍出任副校長（研究）及宮鵬出任副校長（學術發展）。

張達明表示，近日看過傳媒報道，他個人認為申作軍是否黨委或黨員的因素十分重要，有沒有申報涉及誠信問題，尤其「黨委」身份有機會左右院校行政。昨日的會議期間資料顯示，申作軍已清楚交代並非黨委或黨員，張達明認為沒有確實證據顯示申說謊，清華大學網頁內容亦有出錯的可能，他最後信納並投贊成票。但張認為，校委會上難以像法庭般羅列大量證據及全面查證，遴選委員會的盡職審查做得不夠理想，應做得更全面。

校委會成員張達明表示，自己不能雙重標準，用政治審查否決其他人選。（資料圖片）

張達明解釋，陳文敏獲推薦擔任副校長的事件，即使依足程序但遭其他校委成員否決；張說自己所採取的準則與當年一致，雖然是次副校長遴選委員會的成員背景分布不理想，但他們均為校內成員並依足程序，加上在目前環境下，必須接受很難聘請外國知名學者出任相關副校長職務的現實，自己不能雙重標準，用政治審查否決其他人選。

申作軍現爲加州大學柏克萊分校校長教授及工業工程及運籌學系系主任，以及土木與環境工程系教授。他同時出任清華大學名譽教授及工業工程系主任。然而近日被揭清華校網原顯示申作軍身兼該學系的「系黨委」黨委委員，網頁後來刪除相關資訊。申作軍昨日發聲明澄清自己並非「黨委」，在清華大學中的職位只是「名譽」性質，沒有負責任何日常運作，更指相關問題是由於網站管理員疏忽，及後已立即聯繫清華大學，並糾正有關問題。

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兩人上任後會有「千千萬萬對眼望住佢」

港大校委會本科生代表李梓成接受港台節目訪問時重申應延遲任命，先作全面盡職調查，他指昨日的會議出現激烈辯論，但最終兩人的任命獲通過，難免令同學們覺得徒勞無功。李梓成認為，整件事仍未完結，兩人上任後會有「千千萬萬對眼望住佢」，呼籲對方不要試圖將其個人政治取態帶入校園。

昨日校委會會議由行會成員李國章主持，最終以大比數通過申作軍及宮鵬的任命議案，兩人明年1月上任，任期為5年。校委會本科生代表李梓成向申作軍任命投反對票；後者則作棄權。港大學生會會長葉芷琳表明不會接受任命，將諮詢法律意見，冀推翻任命。