港大副校長｜校委會審議　消息：申作軍及宮鵬任命獲通過

香港大學校委會今日（27日）下午將召開會議，審議北京清華大學工業工程系主任申作軍，以及清華地球系統科學系主任宮鵬的副校長任命事宜。消息指，校委會最終以大比數通過兩項任命。 11名港大校董今日向校委會發聯署公開信，指申作軍疑以有中共黨員背景的身份出任港大高級管理團隊，將無可避免引起「黨委治校」的嫌疑和憂慮。公開信敦促校委會應先延後申作軍的副校長委任議案，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報，在持份者確認他能在捍衛院校自主及維護港大學術自由的原則下履行其職務後，再重新考慮其委任議案。 港大學生會下午4時半在校委會召開前，到大學鈕魯詩樓外向教務長曾詠詩遞交請願信，並發起靜坐行動，促校方召開盡職調查並延後任命、公開遴選準則及要求申作軍以書面形式作政治申報。

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港大消息人士日前指出，申作軍現時正聯為加州大學柏克萊分校全職教授，他每只有數周在清華大學；消息人士引述申稱，他並非中共黨員，對被列入清華學系系黨委不明所以。

港大上周五（23日）回應指大學的人事任命需通過所有程序才會作出公佈，相關報道有內容與事實不符。

清華大學地球系統科學系主任宮鵬（圖左）有機會接任港大副校長（學術發展）；清華大學工業工程系主任申作軍則將會推薦擔任港大副校長（研究）。（網上圖片）

4200師生校友聯署反對任命

港大學生會會長葉芷琳表示，兩位副校長任命引起公眾關注，質疑兩人的政治聯繫及與張翔的關係，是否適合擔任大學管理層。

她指，兩日前發起的聯署已有約4,200名師生及校友參與，反映學生非常反對任命，認為校方應聆聽師生訴求，包括呼籲校委會勿「一意孤行」堅持日內委任，應延後審議委任兩位副校長，直至校委會盡職調查是次遴選委員會之利益衝突以及候選人之背景資料，並公開調查報告；公開是次遴選委員會的成員名單，以及相關遴選準則；申作軍以書面形式向學生以及公眾作政治申報。

校委會成員本科生代表李梓成表示，稍後會於會上動議馬上延後副校長人選表決，又呼籲學生前來港大留守，「希望大家關心大學，唔會令珍視嘅價值、珍視嘅院校斷送。」

11名港大校董今日向校委會發聯署公開信，敦促校委會應先延後申作軍的副校長委任議案，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報。（Facebook截圖）

11名港大校董在公開信中指，傳媒報道的訊息已引起港大各持份者極大關注，特別是香港大專院校的管治制度和國內大學截然不同，並不存在任何黨委治校的安排，以確保港大的院校自主及學術自由傳統。

公開信指，報道所提到申作軍的「黨委」身份背景若出任港大高級管理團隊一員，將無可避免引起「黨委治校」的嫌疑和憂慮，對港大的學術自由帶來非常負面的影響，亦會大大減低日後對優良師資及學生的吸引力。聯署校董深信，校委會如不理會上述合理關注而繼續有關委任程序，是損害港大長遠利益的舉措。

聯署校董敦促校委會應先延後申作軍擔任研究事務副校長的委任議案，並參照之前推薦校長人選與大學各持份者，包括與教職員、學生及校友會面的安排，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報，在持份者確認其能在捍衛院校自主及維護港大學術自由的原則下履行其職務後，再重新考慮其委任議案。

校委會擁管理港大實權

11名聯署的港大校董包括：陳家健、陳紹斌、張韻琪、趙潔儀、喬偉鋒、賴振鴻、黎藹欣、廖振華、麥東榮、李沛聰及鄧悦昕。資料顯示，港大校董會由大學成員和校外人士組成，是該校規模最大的監督及立法機關，擁有增補、廢除及修訂規程的權力，但不包括人事任免權力。校委會則負責管理大學財務、人力資源以及規劃大學的未來發展路向。