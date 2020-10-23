兩清華學者獲薦任港大副校長　消息曝光清華網突刪一人系黨委職銜

香港大學管理層再有人事變動，《香港01》獲悉，港大將聘請兩位來自北京清華大學的內地學者加入港大管治團隊，其中清華大學工業工程系主任申作軍，將會擔任港大副校長（研究）；清華地球系統科學系主任宮鵬，將會接任港大副校長（學術發展）。 消息指，倘下周二港大校委會通過任命，兩人最快會於明年1月履新，任期為5年。根據清華大學相關學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時身兼該學系「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分。一旦獲成功任命，料首次有具中共黨員身分的內地學者，擔任港大管理層。 惟消息曝光後，申作軍的名字於「系黨委」班子名單一欄中遭移走，網頁現時只顯示申作為系主任的身分。 《香港01》曾致電申作軍於清華的辦公室電話查詢，惟未能取得聯絡。記者亦正向香港大學查詢。

港大校長張翔自2018年7月中上任，任內約兩年間，七個副校長職位中，已先後有四名副校長級人員辭職，目前有三個副校職位由校內教授暫任，一個職位懸空。

申作軍為「系黨委」委員 消息曝光後相關資料遭移除

《香港01》獲悉，港大將聘請兩名任教清華大學的內地學者加入管理層。其中清華大學工業工程系主任申作軍，將獲聘擔任港大副校長（研究）；清華大學地球系統科學系主任宮鵬，則有機會接任港大副校長（學術發展）。

根據清華大學相關學系網頁資料，有關「黨政機構」的成員名單中，申作軍既為該學系的系主任，亦身兼「系黨委」的黨委委員，意味具有中共黨員身分。惟消息曝光後，網頁在今日（23日）中午時分有更新，申作軍的名字於「系黨委」班子名單一欄中遭移走，網頁現時只顯示申系主任的身分。

新獲薦的兩名副校人選，教研背景均與張翔相似，均有加州大學柏克萊分校教研經驗。申作軍為物流及供應鏈管理學者，曾獲美國自然科學基金CAREER Award。有指他90年代在山東大學學士畢業，期後在美國西北大學完成博士學位。另外，根據加州大學柏克萊分校網頁顯示，他亦是該校工業工程及運籌學系講座教授，及「清華-伯克利深圳學院」的教授。

至於宮鵬為地理學者，主要研究範疇包括激光雷達數據處理及遙感數據。他於80年代取得南京大學地理系學士及碩士，1990年再到加拿大滑鐵盧大學攻讀博士。而他亦擔任加州大學柏克萊分校環境科學、政策及管理系教員長達20年。

據了解，負責為兩副校人選「揀蟀」的物色及遴選委員會，均由張翔領導。

據了解，負責為兩副校人選「揀蟀」的物色及遴選委員會，均由張翔領導。（資料圖片）

港大副校長（研究）一職原先由在新加坡國立大學執教約30年、本港出生學者賀子森出任，不過，他任職約四年後，去年中突然以「個人原因」向校方請辭，提早大半年離開港大，當時據悉他另覓新工作，重返新加坡專注研究工作。

宮鵬料將主管港大校內學術相關人事政策

至於宮鵬將出任的港大副校長（學術發展）一職，翻查資料，現時港大管理層架構中並無此職銜。有消息人士估計，該副校職位並非新設職位，管理範疇相信與現時「副校長（學術人力資源）」的職位相似，意味宮鵬有機會負責主管大學內，各項與學術有關的人力資源政策和程序。

而港大副校長（學術人力資源）一職，曾於5年前爆出遴選風波。港大校委會當時以「等埋首副」為由，拖延前法律學院院長陳文敏出任該副校長職位的任命，最終質疑陳學歷不足，及無「博士學位」等理由，否決其任命，重新展開物色人選工作。該職位由時任心理學系講座教授的區潔芳接手暫任，惟其任期將於今年底屆滿。

消息指，港大校委會下周二將召開會議，倘通過任命，兩人最快將會於2021年1月上任，任期為5年。

港大校友關注組副召集人麥東榮，質疑二人入主港大，是為執行現有管理層不願或沒意欲執行的「政治任務」，憂港大或會有更大鉗制。（資料圖片）

港大校友關注組︰憂港大發展受鉗制

港大校友關注組副召集人麥東榮指，暫未獲港大校方確認消息，而他認識的港大持份者皆無聽聞到風聲。他直言，若任命屬實，相信是首位公開有中共黨員身分人士加入港大任職高層，或影響港大將來的研究及發展。他形容情況令人憂慮，甚至令人質疑二人入主港大，是為執行現有管理層不願或沒意欲執行的「政治任務」，憂港大或會有更大鉗制。

目前傳出的二名副校人選，與張翔同樣任教過加州大學柏克萊分校。麥東榮亦批評，全球招聘找來兩名校長的舊同袍，或予人用人唯親感覺：「全球招聘，極少會找到與校長有關係、認識的舊同事，而且是兩人(有相似背景)，或會予人用人唯親疑問。」