教育局：過去十年72名教師遭「釘牌」　26人教師註冊申請被拒

教育局早以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格。教育局局長楊潤雄今日（28日）書面答覆教育界立法會議員葉建源，楊指在過去10年間，有72名教師被取消其註冊資格，即俗稱「釘牌」，另有26名人士的教師註冊申請被拒絕。 被問及會否參考其他專業，設立獨立法定機構規管教師專業，楊潤雄回應指，不能抽空地把個別專業的一個部分，例如規管事宜，與教育專業相提並論。

教育局局長楊潤雄表示，在過去10年間，有72名涉嫌違反專業操守的教師被「釘牌」，另有26名人士的教師註冊申請被拒絕。（資料圖片）

將個案分類無實質意義

教育局局長楊潤雄在書面答覆指，在2010年至2019年間，教育局共處理585宗有關教師涉嫌違反專業操守的個案，其中有72名教師被取消註冊資格，另有26名人士的教師註冊申請被拒絕。他續指，每宗個案有其獨特性，處理時間的長短有其不同原因，以個案來源及處理階段等將個案分類並無實質意義。

教育局指，近年收到的投訴大多通過電郵作出，具投訴人的電郵地址，但未能確實部分投訴人的姓名是否真實。當局指，由於教師的言行直接影響學生，若有關指控明顯地涉及違反社會一般接受的道德標準的言論或行為，或危及學生的安全及健康成長，即使投訴不具名，教育局亦有責任嚴肅跟進。

楊潤雄指，教師的言行必須符合社會一般接受的道德標準，相信社會人士不會接受教師發表仇恨、詛咒等不恰當的言論，或以極度不雅的說話或粗言穢語侮辱他人。他強調，教師亦絕對不能對學生帶來負面影響，例如教授歪曲或錯誤的內容，或危及學生的安全，例如侵犯學生、涉及違法行為等。

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的註冊資格。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

被問及會否參考其他專業，設立獨立法定機構規管教師專業，楊潤雄稱不同專業各有其獨特性，其註冊制度亦各有其背景、理念、法律依據和程序，不能抽空地把個別專業的一個部分（例如規管事宜）與教育專業相提並論。

另外，楊潤雄回覆建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓時指，根據院校提供的資料，由2019年12月至今年9月，在專上院校校園範圍內發生4宗設施遭破壞或不同政見人士衝突的事件，當中3宗由校方在事後報警處理，事件中無人受傷。

楊潤雄強調，香港所有地方均受香港法律規管，沒有法外之地，任何人士皆不應利用專上院校校園作任何非法活動，違法的人在校園內並不可以免除刑責。