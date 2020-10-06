國安法｜林鄭稱教育局將見大學校長　港大：連儂牆位置後日屆滿

行政長官林鄭月娥今日（6日）出席行政會議前表示，教育局局長楊潤雄將與各大學校長見面，了解他們打算如何落實《港區國安法》的宣傳教育要求。她稱若大學無能力落實法例要求，則需由執法機關處理。 香港大學校內的「連儂牆」於9月26日晚上，被逾30名來歷不明的人士破壞。港大回覆指，正仔細研究及了解港區國安法條文的詳細内容及相關實施細節；而早前分配予學生會使用的三組枱椅組合，即連儂牆的所屬位置，使用期限將於後日（8日）屆滿。

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身兼八大校監的特首林鄭月娥，今早被問及大學校園內被指有大量違反《港區國安法》的文宣時，她表示教育局局長楊潤雄會與各大學校長會面，了解他們打算如何落實《港區國安法》有關國家安全宣傳教育的要求。林鄭指，大學在國家安全宣傳教育方面是責無旁貸，若大學無能力落實這些要求則需由執法機關處理。

特首林鄭月娥稱教育局局長楊潤雄會與各大學校長會面，了解他們打算如何落實《港區國安法》有關國家安全宣傳教育的要求。（盧翊銘攝）

第九條 香港特別行政區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。 《港區國安法》

第十條 香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特別行政區居民的國家安全意識和守法意識。 《港區國安法》

港大將審視「連儂牆」位置未來用途

港大學生會自去年起在校內大學街設有四幅連儂牆，張貼與反修例相關的海報與文宣。9月26日晚上，逾30名來歷不明人士破壞連儂牆，撕走牆上文宣、海報及推倒學生會旗幟。及後，港大學生會於9月29日在相同位置重新張貼文宣。

港大今晚回覆指，目前正仔細研究及了解港區國安法條文的詳細内容及相關實施細節。校方續指，位於大學街上層（近港鐵站出口）的三組枱椅組合，早前分配予學生會使用，主要供各屬會舉辦活動，協定使用期限至木周四（8日）屆滿，大學會審視該位置未來的用途。