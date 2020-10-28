尖東海防道舖位月租跌逾半　再有口罩商斥資7位數「逆市」開店　

新冠肺炎疫情持續幾近一年，戴口罩已成為生活必需品。再有本地口罩生產商近月在尖東一帶開設2,000呎的實體店，銷售逾二百款五顏六色的口罩，地鋪又設有無麈車間，除可即製即賣「新鮮」口罩，顧客也可報名體驗製作過程。負責人表示，看準疫情影響租金大幅回落逾半，以短租方式「逆市」設實體店大展拳腳，有信心三個月內可回本，更有意在旺角及銅鑼灣再開分店，搶攻口罩市場。

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市面口罩供應連月以來已回復穩定，各式花款設計推陳出新。「口罩工廠」（Mask Factory）本月於尖沙咀海防道開設口罩銷售及概念店「MF LIVING」，周一起開始試業，平日下午已見門外大排長龍。

約2,000呎地鋪提供超過240款不同顏色花款的獨立包裝口罩，讓客人可以「夾糖方式」選購。每個平面口罩售價5元，指定數量再有額外折扣。店內亦特設口罩生產線，除可即製即賣「新鮮」口罩，顧客也可花近百元，進入無塵車間，體驗口罩製作過程。

口罩工廠創辦人楊正賢表示，公司有意於旺角及銅鑼灣開設分店。（歐嘉樂攝）

有意在旺角、銅鑼灣開分店 搶攻口罩市場

「口罩工廠」於二月底成立，在流浮山自設廠房，至今設有12條生產線，並於網上平台銷售。創辦人楊正賢表示，目前公司平均月賣十多萬盒符合ASTM level 3 標準的口罩，銷售情況理想。他指，早期公司主打賣藍色及白色口罩，不過，疫情持續下，不少顧客均期望選購更多款式，「要有fashion元素」，於是再推二百多款設計應市滿足需求。

楊正賢坦言，花款口罩市場尚未飽和，加上看準疫情下鋪租回落，於是整體斥資約300萬在尖東開設實體店，以線上線下模式，搶攻口罩市場。他表示，鋪位前身由周生生承租，高峰期月租超過200萬，目前公司短租鋪位少於一年，每月租金較疫情前減少超過一半，即低於100萬。他指，口罩已成為市民生活必需品，以公司近一年的口罩銷情，相信實體店有望三個月內可以回本。

他續指，公司正在銅鑼灣及旺角物色分店鋪位，計劃仍在洽談階段。楊預計，疫情尚會持續多一年，待完結後公司不會再只賣口罩，而是轉戰銷售優質健康、個人防疫衛生的產品，讓業務持續發展。