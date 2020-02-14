【武漢肺炎】消委會港大推廚紙製口罩媲美外科口罩　惟兩處不宜戴

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，口罩供不應求，港大深圳醫院、消委會及科學園等成立工作小組，參考外科口罩的三重設計功能後評估，認為透明膠套、廚房紙及紙巾，既符合安全標準，成本亦低，可適合用作口罩物料，以在市面缺乏口罩下作緩衝。 負責項目的港大深圳醫院助理院長樊敬文指，雖然自製口罩的功能可達外科口罩的八至九成，惟始終未有經過國際測試，建議在高危地區如人流密集的地方及醫院等，應配戴外科口罩；若使用一段時間後口罩內的紙巾已濕潤，應立即更換。

消委會總幹事黃鳳嫺講解與港大深圳醫院等機構進行研究，發現廚紙自製口罩達外科口罩九成功能。（黃舒慧攝）

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可過濾氣溶膠微粒 達外科口罩九成效果

香港大學深圳醫院、香港消費者委員會、香港應用科技研院、香港科技園公司和城大建築學及土木工程學系合作成立工作小組，在過去一個多星期，參考外科口罩的三重設計功能，評估不同口罩物料。實驗證明以一張紙巾加兩張廚房紙，在相同環境下，對20至200納米（nm）氣霧（氣溶膠）微粒的過濾功能可達到外科口罩九成以上效果。

港大深圳醫院助理院長樊敬文指，目前口罩供應緊絀，希望臨時防護口罩能為市民提供一個緩衝選擇，減少使用外科口罩的數量，紓緩市場供應，「如果一日用兩個口罩，可唔可以慳到一個呢？」

人流密集地方及醫院不宜用

樊強調，自製口罩的物料雖然經過實驗室評估，但是未有經過國際測試，非能取替外科口罩，建議在高危地區如人流密集的地方及醫院等，應配戴外科口罩；若使用一段時間後，口罩內的紙巾已濕潤，應立即更換，「戴得越耐，細菌就會滋生，呢個低成本口罩，換多幾次，好過一個口罩用咁耐。」

膠片面罩防水 「唔好笑人用」

整個口罩設計亦包含防護膠片面罩，樊指，膠片猶如外科口罩的最外層，達到防水功能，亦阻擋飛沫入眼。樊指，配戴面罩是否礙眼，是視乎社會的接受程度，認為大眾應理性接受，「大家唔應該笑呢樣嘢，從理性角度思考，戴面罩好似好好笑，但過多幾個月，大家完全無事，其實係有用……只有大家捱得過呢段時間，唔應該笑呢樣嘢，做多一層保護，保護自己和別人。」

▼消委會口罩投訴統計▼

投訴分類 2020年 ( 截至2月13日) 銷售手法 45 價格/收費爭拗 37 缺貨/送貨延誤 35 貨品質素 34 其他 12 懷疑假貨 11 總計 174

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個半月收174宗投訴

根據消委會數據，2017年至2019年與口罩有關的投訴僅2至7宗，但今年截止2月13日，一共收到174宗相關投訴，投訴內容包括銷售手法、價格及收費爭拗、缺貨及送貨延誤等。消委會總幹事黃鳳嫺表示，現時口罩供求完全失衡，市場充斥「天價口罩」，亦出現劣質貨或假貨。

黃指，有個案在網上訂購口罩後，卻未有收到貨品或；實收數量亦與訂購數量有出入，「原本訂10盒，只係得番3盒。」她建議，市民消費時要保持理性，應尋找具良好信譽的網店訂購，亦要查證口罩是否達到國際標準，「唔好只係靠個信字。」