美國大選｜賭城休業　百物騰貴連子彈也炒　失業港移民首投選拜登

美國大選在即，內華達州今次被指是搖擺州份，並已經有逾20萬人提前投票。2016年現任總統共和黨特朗普（Donald Trump）以不到2.5個百分點的劣勢未能贏得內華達州，今屆內華達州選情成焦點。內華達州的賭城拉斯維加斯在疫情下曾一度關閉，今年失業率更一度曾飆升至28.2%，是全美第一，不少當地居民認為是特朗普抗疫無方導致經濟慘淡。在賭場工作、由香港移居當地9年的阿邦亦是受疫情影響的一員，在遊客大減下他被賭場開除，特朗普染疫後更堅定他投下民主黨拜登（Joe Biden）一票，今次亦是他在美國的首次投票。

拉斯維加斯的賭場曾關閉停業，失業率一度飆升至28%以上。（AP）

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4年前，特朗普以「Make America Great Again」（令美國再次偉大 ）的口號入主白宮；4年後，阿邦眼中的美國並沒有再次偉大起來，相反他覺得特朗普上任後物價上漲，歧視問題變差，甚至連抗疫上亦顯得相當無力，故傾向投選拜登，希望改變現時美國處境。

上一次大選，阿邦沒有投票因覺得對自身的影響不大，但今次他成為首投族，狠批特朗普「亂來」。

內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）在10月17日提早投票。（AP）

特朗普上任後的經濟牌大打「美國優先」，希望將產業帶回美國本土，對華立場強硬，中美貿易戰下他大舉增加關稅逾30%。阿邦指出，拉斯維加斯的物價普遍較前高出1至2美元，認為情況是與特朗普增加關稅下，令貨物成本增加，最終轉嫁至消費者身上，增加他們的日常支出。

提到最令阿邦不滿的政策，要數特朗普上任最初便繞過國會於墨西哥邊境建城牆，造價更高達70億美元，他批評圍牆對堵截非法移民無實際作用，更要由一眾市民承擔費用。

特朗普除了「美國優先」外，任內曾於社交平台轉載白人至上主義口號的片段，在首場辯論也拒絕譴責白人至上主義者，屢次在種族主義問題上捱轟。作為一名華人阿邦亦有感特朗普上任後，美國的歧視問題變得嚴重，經常在電視新聞中看到有黑人被警察濫捕或者槍殺， 在「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）的反種族歧視運動後，治安轉差，社區內經常出現搶劫，人們紛紛帶槍傍身，連子彈的價格被炒起，由過去每50發售10美元升近一倍至17美元，並一度缺貨。阿邦坦言，他亦有買槍，家中更加裝了監視鏡頭以防萬一。

特朗普確診康復後，10月18日在拉斯維加斯出席造勢活動。（AP）

除了民生問題外，特朗普在應對新冠疫情的做法，以及特朗普連自己也染疫，驅使阿邦更堅定投選拜登。他狠批，特朗普在情最初未有呼籲市民戴口罩，亦沒有提出更多的防疫措施，結果令美國染病人數高企。

美國新冠肺炎的確診人數已超過846萬人，各個州分決定自行封關。自內華達州3月出現死亡個案後，拉斯維加斯的賭場關閉停業，失業率一度飆升至28%以上。即使大部分賭場在6月重開，但遊客減少下仍有9間賭場選擇繼續停業，不少在賭場工作的人士被解僱， 阿邦亦是其中一員。

阿邦感嘆，拉斯維加斯是旅遊城市，大部分居民依靠遊客生意維生，例如酒店業、賭場、 的士，以及旅行社等，在疫情下大家不是失業，便是面對開工不足的問題，如阿邦朋友在賭場做荷官，工時由過去的每日8小時減至6小時，人工每月減少約300美元。

對於拜登爆出與中國做生意等醜聞，阿邦以「就算佢傳出醜聞都好過特朗普」作回應，認為特朗普過去4年的表現欠佳，他盼望拜登上台後可以結束中美貿易戰，亦希望疫情過後，美國經濟再次復甦。