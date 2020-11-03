美國大選｜民主派暗撐特朗普「救港」？　田北俊斥天真：錯誤期望

美國大選即將完成投票，預料最快香港時間明日（11月4日）可知結果。今次美國大選，被部分政界人士形容為近數十年來影響香港最深遠的一次，因在中美貿易磨擦、香港本地政局等帶動下，香港已身處中美博奕之間的重要戰略位置，因此本港政界同樣十分關注是次大選。 《香港01》記者較早前聯絡大量政界人士，詢問對美國大選的看法，然而大部分現任民主派立法會議員、其他前議員及元老等，都不願意表態，對此「三緎其口」。有民主派人士私下指出，民主派和美國政界有相對友好的聯繫，不希望在此問題上「押錯注」。人民力量前主席袁彌明更進一步指出，其實不少支持民主自由的亞洲人，包括香港的民主派、抗爭者，都暗地裡認為特朗普當選對香港有利，因其對華較強硬。 不過自由黨榮譽主席田北俊表示，期望美國人為香港推動民主的想法「天真」，因美國不會真心幫助香港，而即使美國有此打算，參考美國過往的「成績」，介入一個地方局勢後，往往帶來更大的混亂，「美國去到邊都無好嘢」，因此希望特朗普當選會有助香港的想法，是錯誤期望。

▼香港政界人士看美國大選▼

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（延伸閱讀：上集）

國安法以外 一個重要尷尬之處

記者詢問有關美國大選意見期間，超過一半現任民主派立法會議員表示沒有興趣表態。議會以外的民主派人士，包括各政黨元老，大多都拒絕發表意見。少數願意談論的議員中，民主黨林卓廷亦指沒有傾向哪一位，只表示相對來說，特朗普對華可能會再果斷、強硬一點；教育界葉建源亦沒有表明立場，只提到美國選民重視教育政策，並引述當地調查有逾半受訪者對特朗普教育政策有不滿。相對之下，建制派有較多議員願意表態支持其中一人，包括兩大黨民建聯、工聯會的人士，兩派對比頗為強烈。

於去年修例風波爆發後，抗爭者陣營衍生出「國際線」，主張游說歐美國家強硬對華、廢除香港特殊特殊待遇、關注香港人權狀況等。然而《港區國安法》生效後，「勾結外國或者境外勢力」被列為犯罪行為，具體行為包括直接或者間接幫助外國「對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動」、「對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果」等，因此國際線有可能觸及「紅線」。到底民主派對美國大選「三緎其口」，是否和國安法相關？

有多於一名不願透露身份的民主派人士向記者表示，國安法固然是考慮之一，但並非最重要，更現實的問題在於，無論回答支持哪一方，總會得失另一方，無謂在這問題上「押錯注」。況且，傳統上本港民主派與美國民主黨關係較好，而民主黨籍的眾議院議長佩洛西，亦十分關注香港局勢。因此，即使不少民主派心中明白特朗普對華政策可能更強硬、更沒有底線，卻也不方便公開言明。

袁彌明在社交網發帖，明言支持特朗普連任。（袁彌明fb截圖）

袁彌明：有必要讓美國人得知港人想法

袁彌明是少數願意公開表態支持某位候選人的民主派人士之一。她上周一（26日）晚在社交網發文表示，不少亞洲人，包括台灣、越南、香港等地，都希望特朗普連任，因為「好多香港抗爭者認同Trump（特朗普）同Pompeo（國務卿蓬佩奧）對華的強硬手段」，又言「只有強硬對華政策香港先會有救」，她稱民主黨候選人拜登為「China Joe」，不能信任。袁彌明又估計，相信香港逾半抗爭者，尤其是年輕的一輩，持有類似的想法。

袁彌明接受記者查詢時進一步解釋，老一輩泛民領袖大多與美國民主黨比較友好，不願得罪對方。不過她認為有必要讓美國政界知道香港人的想法，因為美國前總統奧巴馬在任八年，也未曾公開為香港說過一句話，對中國亦採取和稀泥的態度，不敢在世貿組織內對中國強硬，這套鴿派作風已被證實不可行，作為奧巴馬副手的拜登，自也難以寄予厚望；而微信、TikTok懷疑影響美國國家安全，也相信只有特朗普敢嘗試禁用。所以袁彌明認為，特朗普連任明顯對制衡中國、保障香港更有利。

田北俊：不要幻想「大亂達到大治」 美國介入後香港更糟

然而，田北俊接受《香港01》訪問時提到，部分人以為美國介入香港局勢是真心為香港好，想法「天真、幼稚」。他認為，過去一年多美國介入香港，最大的作用就是換來一紙《港區國安法》：「靠美國爭取民主，慳啲啦。」

他又指，即使假設美國有能力為香港帶來民主普選，也不會「一天都光晒」，如不能妥善處理原先不同利益板塊的衝突，該民主政制也不會穩固，情況隨時更糟，而美國過往介入過的國家，尤其在中東，都不能帶來和平。「你看看伊拉克、利比亞，原先的暴政比他們（民主派）所描述的香港情況嚴重多倍吧？美國幫這些國家推翻獨裁者，但局勢還不是更糟？」

因此，田北俊認為香港人應理性一點，支持一個能為世界帶來和平的人當選美國總統，不要幻想什麼「天下大亂達到天下大治」，而應繼續扮演中國之內的國際化城市、在大灣區內獨特的角色，為中國的發展作更大貢獻。

至於建制派內有不少人主張「美國大攬炒」，讓特朗普繼續連任搞亂內政，無暇對付中國，田北俊認為這是一個較「黑心」的想法，而且並不準確，因整個邏輯應倒轉來看：就是因為內政紛亂，美國將更有動機塑造一個「外敵」去對付，轉移國內人民的視線。他稱在建制派中，評論本港事務或許有不少人比他厲害，但論國際視野，自問比民建聯、工聯會大多數人來得廣闊，相信自己對美國大選的研判更準確。