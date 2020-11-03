美國大選｜港人支持者盼特朗普連任續強硬對華　憂拜登上任向左傾

2016年共和黨特朗普（Donald Trump）以1個百分點成功奪下屬搖擺州分的佛羅里達州。4年前有份送特朗普入白宮的何小姐一家，今年繼續會支持特朗普，她與丈夫都憂慮民主黨拜登（Joe Biden）上任後會更加重稅，政策會傾社會主義，違背美國原有的自由、多元的核心價值等，甚至有醜聞會在任內曝光。他們最希望是特朗普可以連任，在國內繼續維持低稅率，外交上對華的政策再加強硬，避免令中國變得再強大。

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距離美國大選不足一星期，拜登家族的醜聞令其選情添變數。居於佛羅里達州的何小姐由香港嫁到美國，丈夫和她都是特朗普的支持者，上屆亦是投特朗普一票。何小姐擔心，醜聞纏身的拜登會有把柄給外國要脅，影響施政。同時，她認為拜登所提的政綱無實質的數據支持，而且是舊酒新瓶，若政策有效，他從政幾十年或擔任前總統奧巴馬副手時已經推行。

2016年特朗普反對「奧巴馬醫保」、降低稅率、以及應對非法移民的政策都贏得何小姐及丈夫的認同。4年過去，何小姐認為特朗普有積極兌現選舉承諾，即使在爭議聲下仍然興建墨西哥邊境城牆，證明他是「講得出做得到」。

拜登兒子亨特的前生意拍擋博布林斯基（Tony Bobulinski）爆料，指亨特收受烏克蘭及中國等企業利益。（AP）

欣賞「美國優先」政策 感受到本土經濟復甦

特朗普要爭取連任，新冠疫情或許是攔路虎。疫情下，美國確診人數及死亡人數均是全球之冠，全國失業率9月為7.9%，按年同期增加4.4%，拜登多次批評特朗普的處理手法。何小姐亦同意特朗普抗疫反應慢，但在她眼中算是特朗普施政以來的唯一缺點，然而不少州份權力大，是否封城都要由個別政府決定。

去年美國的失業率為3.7%，特朗普10月時更在twitter寫道：「（季度）失業率為3.5%，跌至50年新低。美國，來彈劾你們的總統吧（即使他無做錯任何事）。」除了反對上屆政府遺留的醫保問題外，特朗普提倡的「美國優先」亦是何小姐一家所欣賞，並同意他在中美貿易戰下，以及外交的強硬姿態。

何小姐透露其工作涉及採購，在中美貿易戰下有不少美國公司因為中國細工廠倒閉，積極地轉向與越南及南美的廠房，也成功令廠家將生產線搬回本土，直接促進本土經濟。

Black Lives Matter運動在全美爆發，特朗普曾狠批運動是本土恐佈主義。（AP）

有朋友因Black Lives Matter轉投拜登



不過，特朗普的強硬作法由上任至今引起不少爭議。面對「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）的反種族歧視示威運動，他狠批是本土恐佈主義，做法被指無助消除種族歧視，更進一步增加種族對立。

對此，何小姐認為「Black Lives Matter」涉及的不只是種族歧視，亦涉警暴問題，雖然運動的原意是好，但其後有人襯火打劫，故難以對這場運動一慨而論。作為移民一員的她也不覺得有歧視問題，惟有身邊朋友因而改投拜登。

全國的民意調查一直都是拜登領先，若拜登成功當選最擔心是什麼？何小姐最擔心是拜登會走社會主義路線，如提出大幅增加年收入稅率。另外，民主黨與中國關係密切，她怕政府未來的政策更配合中國，例如荷里活主流媒體更多自我審查等。

何小姐最期盼當然是特朗普可以連任，盡快推出新冠肺炎疫苗，並繼續維持低稅制，創造更多本土的就業機會。外交政策方面，她支持特朗普的對華採更加強硬態度，加強審查間諜，繼續維護美國立國核心價值。