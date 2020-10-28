廉署控模板前管工非法收取4工人佣金薪金　涉3.6萬判囚9個月

一名建築分判商前管工，從4名由他招聘的工人索取並收取非法佣金及薪金款項共約3.6萬元，早前被廉政公署起訴。被告今日（28日）在東區裁判法院被判入獄9個月。

廉署早前起訴一名分判商前管工，涉非法收取4工人佣金及薪金，遭法庭判囚9個月。（資料圖片）

被告張曉輝（60歲），梁杯板模工程有限公司（梁杯板模）前管工，早前被主任裁判官錢禮頒令須向梁杯板模歸還涉案的非法佣金金額17,725元。被告早前承認6項罪名，即一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；一項代理人索取利益及4項代理人接受利益，均違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。

涉訛稱公司政策要退部分工資

案情透露，被告於案發時為模板分判商梁杯板模的管工。梁杯板模於2017年5月獲承判為西環一個建築地盤進行模板工程，而被告獲指派為該工程招聘工人。

被告於2017年12月為該工程招聘一名工人，日薪為1,250元。被告向該工人表示根據公司政策，對方每個工作天要退回250元給梁杯板模。該工人相信被告，並擔心如不遵從會失去工作。該工人遂於2017年12月至2018年5月期間，將共逾1.4萬元存入被告的個人私行戶口，涉及56.5個工作天，及另外轉帳4,000元至該戶口。

案情透露梁杯板模從沒有要求或授權被告向該工人收取薪金款項。

被告約於2018年3月指另一名工人經驗不足，並向對方索取每個工作天約350元。該工人工作16日後辭職，並向被告支付約5,000元為免麻煩。

案情又透露，被告又要求另外兩名工人向他支付每個工作天150元作回佣。他於2018年2月至5月期間從該兩名工人收取共逾1.27萬元，以使他們獲梁杯板模聘用。

梁杯板模在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員羅銘嘉代表出庭。