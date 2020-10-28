比特幣騙案｜辯方指女事主欲投資物業　自願向被告兌換大眾幣

比特幣(bitcoin)交易平台「比特通」行政總裁梁永熹涉欺詐案續審，女事主聲稱遭梁騙走1000個比特幣，今（28日）續在西九龍法院作供，辯方盤問時，指女事主看好另一虛擬貨幣「大眾幣」的升值潛力，並欲以該幣投資物業，遂自願用比特幣與被告兌換大眾幣。事主不同意，反駁指相關物業只能以現金及積分購入，與大眾幣無關。

事主忻汝英作供時承認，她於2018年1月出席BTL集團的年度大會遇上被告梁永熹（36歲），並向梁表示會定期出售比特幣。

辯方指事主有興趣置業

辯方指被告因而向她提議當中介，助她買賣貨幣。不過，她否認主動提及冷錢包的運作，或者查詢哪一牌子的冷錢包較好，因她根本對此一竅不通。辯方又指，當時BTL集團當時有份參與印尼峇里島度假村投資計劃，並讓傳銷會員以大眾幣購買物業；事主有意置業，又認為大眾幣的升值潛力更大，故此以1000個比特幣換取被告價值約88萬的大眾幣。

事主忻汝英(圖)在BTL集團年度大會上認識被告梁永熹。(林樂兒攝)

事主稱投資與大眾幣無關

事主回應稱她曾付錢投資，但稱相關物業只能以現金及積分購買，與大眾幣無關。

辯方又謂，事主因不想被集團發現她與被告的貨幣交易，曾在被告的手機安裝通訊軟件「密安訊」以作私下溝通。事主則指她一直以來僅用WeChat聯絡被告。

辯方指事主向被告取比特幣地址

辯方在庭上播出兩秒左右的語音訊息，指事主曾用「密安訊」與被告說話。事主不同意該錄音與其聲線相似，並道：「（錄音）短到不得了，點樣聽呀？」她指自己平日說話語句較長，隨後再對被告說：「你問心呀？你唔可以一錯再錯！」

辯方續引述「密安訊」的記錄，指被告同年3月1日將約值88萬的大眾幣轉給事主；又指事主數日後與被告見面之前，向被告索取比特幣地址，以準備把比特幣轉給他，並於當晚把熱錢包內的1000個比特幣分兩次轉給被告。

事主否認曾換取被告的大眾幣

事主對以上說法全盤否認，重申不曾使用「密安訊」，並指若要付被告比特幣，大可用更直接的方法即時支付。她不同意是自願以1000個比特幣換取被告約值88萬的大眾幣。辯方稱見面當日，被告替她在手提電腦安裝冷錢包，並在她設密碼時轉身。事主認同，表示不覺得被告偷看密碼。

被告否認一項欺詐罪，指他於2018年3月5日至13日期間，在香港藉欺騙並意圖詐騙，而誘使女子忻汝英把其比特幣轉移到被告提及的Trezor錢包。他另否認4項洗黑錢罪，指他同年4月13至8月24日犯案，涉及4筆款額，折合共逾1121萬港元。

審訊明續。

案件編號：DCCC493/2019