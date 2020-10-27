比特幣騙案｜女投資者千個幣在冷錢包消失　比特通總裁涉欺詐受審

虛擬貨幣比特幣交易平台「比特通」的行政總裁梁永熹，2年前涉嫌詐騙一名婦人，致對方損失1000個比特幣。他被控一項欺詐罪及四項洗黑錢罪，其中洗黑錢罪涉款逾1121萬港元。案件早前轉介至區域法院，今（27日）借用西九龍法院的法庭開審。控方開案陳辭指，被告建議事主將比特幣存入冷錢包，事後警方從其夾萬搜出一組字碼，該字碼可遠端取用事主的冷錢包。

被控欺詐及洗黑錢罪

被告梁永熹否認1項欺詐罪及4項洗黑錢罪。欺詐罪指，他於2018年3月5日至13日期間，在香港藉欺騙並意圖詐騙，而誘使女子忻汝英（下稱：事主）把其比特幣轉移到被告提及的Trezor錢包，導致被告獲益，或導致忻女士蒙受不利。另4罪指被告同年4月13至8月24日，涉處理4筆款額，包括兩筆美元，及兩筆為港元，折合共逾1121萬港元。

被告梁永熹被控欺詐及洗黑錢罪，案件是區域法院案件，但借用西九龍法院法庭作審訊。(資料圖片)

事主熱錢包內有1500個比特幣

控方開案陳辭指，事主早於2013年開始投資比特幣，翌年10月已有1500個比特幣，並將之保存在虛擬貨幣交易平台Blockchain.com所開的熱錢包內。

2017年中旬，事主計劃賣出比特幣，於Bitcoinnect Group（比特通集團有限公司）的交易平台Bitfirst放售，但由於該平台停止運作，遂轉用另一平台Blcex。據其理解，被告是「比特通」及Blcex的行政總裁。

講座認識被告求幫助交易

事主及後發現放售需時，有次在某講座中認識被告後，便叫被告幫忙，交易最終成功完成，兩人自此繼續聯繫。被告建議做中介助事主在場外作比特幣交易，並收取2%交易額作佣金。

被告提議事主訂購冷錢包

2018年1月，被告幫事主處理比特幣交易，期間稱事主比特幣數量多，存於熱錢包內並不安全，提議幫她訂購冷錢包。

同年3月，事主讓被告在其手提電腦安裝登入帳戶及密碼，被告將3個Trezor冷錢包交予事主，並強調均未開封。他在事主同意下，替事主在手提電腦安裝其中一個，之後叫她設密碼，又著她抄下24組回復字。

事主冷錢包內1000比特幣突不翼而飛

當晚事主將1000個比特幣存入該冷錢包，惟同年6月赫然發現該錢包內的999.9個比特幣不翼而飛，隨即以WeChat向被告求助，表示：「點解會咁嘅...我真係一身汗呀...你有冇辦法幫幫我呀...」被告最初稱會盡力追查，指自己「個心都好唔安樂」，後來又稱其技術只可協助追蹤。同月事主向他人求助，最終報案。

被告夾萬搜出字碼

事主案發時相信被告提供的24組回復字，可遠端取用開封了的冷錢包，惟事實並非如此。相反，警方在被告住所夾萬搜出24個字碼，竟可遠端取用事主的冷錢包。根據區塊鏈的資料，其中180個被盜比特幣轉入被告的比特幣地址，並於同年3月至7月賣出，變賣餘額共逾1100萬，存於被告的4個戶口內。

審訊再續。

案件編號：DCCC493/2019