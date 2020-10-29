新冠肺炎｜傳下周晤校長商恢復全日課堂　教局︰現階段未有計劃

本港疫情近日有穩定跡象，消息指，教育局正就恢復午膳及全日課堂安排約見校長代表，預計最快下周會面。有校長認為，目前疫情未穩，並非理想時候恢復全日上課，建議當局考慮在聖誕後或明年初，正式恢復全日上課。另有校長指出，部份學校無地方供學生午膳，現在食肆每枱限制人數，又不能坐滿，擔心學生在全日復課後，難覓位置用餐。 不過另有消息指出，相關會議只屬例行會面，將不會談及全日課堂安排。教育局發言人表示，學校仍會繼續維持半天上課安排，該局現階段未有計劃安排學校全日面授課。

校長：恢復全日上課寧嚴莫寬

消息指，教育局正就恢復午膳及全日課堂約見校長代表，預快最快下周進行會面，料涵蓋資助小學、津貼小學和中學。消息傳出後，引起了校長們熱烈討論。

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、 佛教林金殿紀念小學校長吳永雄認為，疫情未穩時並非理想時候恢復全日上課，「寧嚴莫寬，學校都守了這麼久，應該定一條線，不需要太急」。他建議，當局在恢復全日復課前，需事先預留至少兩至三周，方便學校安排校車、飯商、出通告及編排新時間表等。萬一再有本地爆發，則應繼續維持現有安排。他又建議，當局不需再分年級恢復午膳安排，「配套很難安排，老師無法邊實體，邊網課，校車都未必願意往返兩次。」他建議當局考慮在聖誕後，或明年初正式恢復全日上課。

餐廳社交距離措施持續 校長憂學生難找地方午膳

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，學校準備全日復課並不困難，但部份學校未必有地方供學生午膳，「一日擔心食肆會有疫情，一日都好難做到全日復課。」他指出，部份地區有學校多、但餐廳少的情況，若食肆每枱限制人數維持現水平，又不能坐滿，一旦全日復課，學生難以在限定的午膳時間內用餐，「就算搵到位都驚會好逼」，做法對防疫未必理想。

跨境生今年內難回港上課

至於跨境生，新界校長會副主席、鳳溪小學校長朱偉林透露，本月中旬曾與局方會面時，曾表達希望跨境生盡快回港復課，惟當局回覆本年內難以安排，「今年開返都唔樂觀」。他相信，即使其後跨境生可回港復課，會先安排高中DSE生回港，其次才是高小學生。

教育局發言人表示，自九月起逐步恢復半日制面授課堂，該局一直以不同形式與學界保持溝通，了解情況，並密切留意疫情發展及聽取衞生專家意見，適時檢視上課安排。因應疫情最新情況，加上流感季節將至，衞生專家提醒市民大眾要提高戒備，嚴格做好防疫工作，學校仍會繼續維持半天上課安排，該局現階段未有計劃安排學校全日面授課。

