復課｜鳳溪第一小學約半為跨境生　校長：20人回港檢疫趕上學

踏入分批復課第二階段，今日（29日）中小學及幼稚園生大致已「歸隊」回校上課。新界區不少學校有跨境生，當中約一半學生是跨境生的鳳溪第一小學，校長朱偉林形容，今天復課順利，除了數名家長擔心疫情繼續停課外，絕大部分本地學生已在今天回校。另有約20名跨境生預早回港隔離、預備開學。他對恢復面授感到開心：「無落雨，有少少風，終於都見到小朋友，好開心，而且全部都無遲到。」他期望疫情舒緩，盡快通關讓跨境生回校。

鳳溪第一小學約有一半學生是跨境生，校長朱偉林說，今天復課順利。（資料圖片）

上水的鳳溪第一小學，雖然只有約一半學生回校，但仍有限制人流的措制，包括以四條樓梯分流不同班級學生、以不同區域劃分各年級學生的小息活動空間。朱偉林直言，學生見到同學後十分興奮，更想一起分享小食，「需要提醒他們分隔開、進食時不可談天」，另也會再提醒學生須帶學校贈送的面罩回校。

為避免物品有「播毒」風險，校內圖書館及電腦室等暫停開放。

至於跨境生，朱偉林說、該校約一半學生為跨境生，除了十多名學生退學外，大多保留學額，更有約20人在復課前從內地回港檢疫14天，部分人更趕及今天上學。

上課安排方面，校方沿用網課時間表，分實體及網課組，每天上四節大課，中英數外，配常識、音樂、體育或視藝等，而在校上體育課的學生，須分隔至少兩米，並避免共用未經消毒的器材。