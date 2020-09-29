復課| 小二至小四重返校園　有學生慣上ZOOM　返學既開心又傷心

全港學校上周三首階段復課後，今日中小學二至四年級及幼稚園低班及幼兒班今日（29日）亦重返校園。 有小學生表示，復課心情複雜，混雜開心、傷心及緊張的心情，既是期待上學見朋友，又不捨在家學習的模式；有學生感到緊張「驚身邊啲人唔戴口罩傾計」；亦有學生指，長時間在家生活較悶，期待今日返校上體育堂，惟母親忘記準備運動服，以致今日未能成功上該堂，但笑言未感失望，「聽日有得上。」

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全港中小學及幼稚園今日全面恢復面授，黃埔宣道小學約990個學生今早八時前回校，步入校園先消毒雙手，量度體溫後再直接上班房。

有學生緊張「驚身邊啲人唔戴口罩傾計」

九月一日網上開學後，相隔近一個月，小二至小四學生今日首度重返校園。小二學生陳思維坦言，復課心情複雜，「小小開心、小小傷心、小小緊張。」她解釋，已習慣在家學習的節奏，故為適應新學年感到緊張，但同時又期待上學見到同學，「我慣咗zoom，（上堂）方便啲，同埋可以同細佬玩、同全世界最好嘅朋友傾計。」

同班同學梁梓峰說，喜歡回校上實體課，與同學一起學習，但坦言對首日復課感到緊張，關注同學防疫意識程度，「驚身邊啲人唔戴口罩傾計。」他說，若出現上述情況，會「唔同佢哋傾計，保護自己。」

另一位二年級生陳迪勤表示，較喜歡返校上課，「因為唔駛（喺屋企）print好多工作紙。」陳指，長時間在家生活較悶，一直期待今日上體育堂，惟母親忘記準備運動服，以致今日未能成功上該堂，但笑言未感失望，「聽日有得上。」

校長相信若疫情穩定 可大致維持教學進度

黃埔宣道小學校長李德衡表示，今早全體約990個學生返校，復課過程順利。他指，在半日制下，課堂由早上8開始，至下午12時35分，每節課堂約25分鐘，涵蓋中、英、數、常識、體育及音樂等科目。在未來長時間半日制下，他相信，若疫情持續穩定，學校無須轉回網課下，大致可維持各級教學進度，又認為可利用半日制契機，向學生分發圖書，鼓勵學生閱讀。

半日制下向同學派書 鼓勵培養閱讀習慣

黃埔宣道小學校長李德衡表示，疫情在本月逐步回穩，故校方安排同學上體育課，但基於防疫指引，同學必須戴口罩，不會安排劇烈或球類運動，只限短跑及伸展等適量運動，以策安全。

李德衡指，今日復課過程順利，在半日制下，課堂由早上8時開始，至下午12時35分，每節課堂約25分鐘，涵蓋中、英、數、常識、體育及音樂等科目。他指，過去學生經歷近半年網課，大致上可追上教學進度，但由於家庭背景各異，部分人未必可獲得足夠學習支援，故會衍生教學差異，校方會每周騰出一堂時間「補底」，解答學生功課及學習疑難。

未來長時間半日制下，他相信，若疫情持續回穩，學校無須轉回網課，各級大致可維持教學進度，下午毋須安排網課「補堂」，「返到屋企都兩點，再上堂同學會吃不消。」他反而認為可利用半日制契機，向學生分發圖書，鼓勵學生閱讀，並在做好防疫措拖下，讓同學間互相「漂書」，強調「唔洗交閱讀報告」，以免同學為此失卻閱讀興趣。