新冠肺炎｜樂民新村50歲婦確診　屬患者同事　惟無列為密切接觸者

新冠肺炎疫情未平，本港今天（29日）再增3宗確診個案，當中一宗是本地感染，與早前個案有關連，令本港連續三日零本地確診「斷纜」。 最新的確診者是一名50歲女子，她在中環兆英商業大廈任文職，是早前一名確診者的同事，但因早前沒有被界定為密切接觸者，沒有入住檢疫中心。翻查資料發現，第5293宗個案是於同一地址任文職的42歲男子。她於10月22日已出現病徵，翌日是最後上班日，她住在土瓜灣樂民新村樂智樓，數名家人需檢疫，而她工作的公司所有員工現時都會安排檢疫，約有20人。

第5312宗個案是一名50歲女子，她在兆英商業大廈任文職，是早前一名確診者的同事，但因早前沒有被界定為密切接觸者，沒有入住檢疫中心。衞生署指，當局在男子確診後曾在他工作場所派發樣本瓶，但這名女子沒有回公司取樽。

衞生署表示，確診的50歲女子於10月22日出現病徵，翌日是最後上班日，本周日到位於灣仔的貝夫人普通科門診求醫，周二交回檢測樣本瓶，其後確診。她住在土瓜灣樂民新村樂智樓，數名家人需檢疫，而她工作的公司所有員工現時都會安排檢疫，約有20人。

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而另外兩宗個案是輸入個案，第5313宗個案是一名33歲女子，10月17日乘漢莎航空LH796從德國抵港，10月23日出現病徵，她來港後住在「赤柱赤柱大街120號KazaStanley」。而第5314宗個案是一名52歲女子，她在10月18日乘國泰航空CX883從美國來港，她在10月27日出現病徵，來港後住在上環華美達海景酒店。