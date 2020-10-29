申訴署指屋邨康樂設施維修慢　居民：房署做嘢係咁　拖幾個月

申訴專員公署今日（29日）公布主動調查，指房屋署於公共屋邨遊樂及健體設施的保養維修超過半年，有二至五成半工程逾期完成，批評情況不理想。 在坪石邨有健體設施圍封維修，包括下肢鍛練器和單車踏架。有居民指，健體設施損壞良久，估計疫情下維修工程延誤。 有屋邨居民說，單車踏架腳踏早已損壞，但一直不見有人維修，「房屋署做嘢係咁，拖幾個月。」

在坪石邨有健體設施圍封維修，包括下肢鍛練器。（陳家怡攝）

申訴專員公署調查發現，房屋署收到設施損毀需要維修建的議後，仍要徵詢意見需時數個月，導致屋邨遊樂場設施損壞逾半年，依然未完成維修。

在坪石邨平台，不少長者會使用健體設施，其中下肢鍛練器和單車踏架以欄杆和膠帶圍封，告示指正進行維修，邨內籃球場日前亦開始進行翻新工程。

何文田邨有遊樂設施簷頂破損。（陳家怡攝）

居民陳太表示，健體設施損壞了一至兩個月仍未維修，她估計受疫情影響工程有所延誤，「有啲人唔使返工，變咗慢咗啲。」又表示理解和包容，難以預料何時完工。她指，居民會改用運作正常的設施，平時亦有房屋署人員巡查。

簡先生表示，單車踏架腳踏損壞，但沒有辦法，不見有人維修，「房屋署做嘢係咁，拖幾個月。」八旬梁婆婆每天到屋邨平台使用健體設施，她指，單車踏架損壞良久，圍封前有人照常使用。她表示，健體設施對長者重要，很多長者來做運動。