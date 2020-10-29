申訴署揭房署保養康體設施嘆慢板　屋邨遊樂場壞逾半年未完成維修

申訴專員公署今日（29日）公布兩項主動調查的結果，其中一項針對房屋署於公共屋邨遊樂及健體設施的保養維修。有已拆售的屋邨個案中，有房屋署收到維修建議後需徵詢持份者意見，過程需時數個月，由此導致遊樂場設施損壞逾半年，仍未能完成維修。公署批評情況不理想。 公署在報告指出，有個案的維修工程，實際完工時間較原要求的大約1個月，足足延誤64日，實際需時92日，即約3個月才完工。而懲罰機制亦未有善用，報告亦發現，房屋署因涉事承辦商負責工程數量少，最終未有徵收違約金，只以發警告信並除名的方式懲罰。

申訴專員趙慧賢認為，屋邨居民眾多，在疫情下市民尤其經常使用邨內的健體及遊樂場設施，若維修時間過長，將為市民帶來不便。（高仲明攝）

截至今年6月，房委會轄下公共屋邨共有約5,000個遊樂場設施。公署的主動調查發現，由2017年至2019年間，房屋署由發現健體及遊樂設施設施損壞至確認完成維修時間，平均需要53.5日至75.7日。在2019年，在預計需時28日內完成的維修工程，僅有45%如期完成，高達55%逾期完工；預計需時90日內完成的維修工程，則有八成如期完成，兩成逾期。

在個別個案中，有房屋署人員在發現設施損壞後超過30天，才發出設施檢查單要求承辦商安排檢查。公署認為，房屋署應就屋邨管理人員報告設施損壞，以及工程人員接到設施損壞報告後的視察及發出設施檢查單設定合適的時限，避免遊樂場設施的維修進度被屋邨的其他維修事項延後。

有屋邨遊樂場設施損壞逾半年，仍未能完成維修。（圖非涉事設施）（資料圖片／黃舒慧攝）

已拆售屋邨維修商討需時數月 遊樂場設施壞超過半年未完成維修

在涉及已拆售物業屋邨的個案中，房屋署人員在收到承辦商的檢查報告和維修建議後，很多時需要徵詢居民及其他持份者意見。公署發現，諮詢和商討過程往往需時數個月，導致遊樂場設施損壞超過半年仍無法完成維修，情況並不理想。

公署表示，展開調查後，房屋署計劃與已拆售物業屋邨最大的業主，即領展房地產投資信託基金商討，為維修決定的諮詢程序設定時限，讓屋邨前線人員有一致的準則作參考。

申訴專員公署公布一項針對房屋署於公共屋邨遊樂及健體設施保養維修的主動調查。（高仲明攝）

公署亦揭發個案，顯示承辦商表現欠佳。有原本預計需時28日的維修工程，實際完工時間足足延誤49日，實際需時77日才完工。然而，房屋署在延誤問題發生5個月後才關注事件。

另有個案亦顯示工程「嘆慢板」，該項工程同樣預計28日完工，惟最終完成時間延誤64日，實際需時92日，即花上近３個月才完工。惟房屋署考慮該承辦商負責的工程數量少，未有按要求向承辦商徵收違約金，改以發出警告信，並除名的方式懲罰。

申訴專員趙慧賢認為，香港的公共屋邨林立，居民眾多，在疫情下市民尤其經常使用邨內的健體及遊樂場設施，若維修時間過長，將為市民帶來不便。

公署建議，房屋署應檢討現時對承辦商的監管制度，亦應研究加強對表現欠佳承辦商的監管措施及懲罰，包括將承辦商的評分提供予其他政府部門，讓其他部門日後就工程計劃，評審承辦商標書時作參考。

公署又發現，房屋署個別工程人員給予承辦商的評分，存在不符合「維修保養工程技術指引」之處。房屋署回應表示，正計劃就有關評分引入中央覆檢機制，確保前線人員按指引評分，如實反映承辦商表現。

申訴專員趙慧賢認為，香港的公共屋邨林立，居民眾多，在疫情下市民尤其經常使用邨內的健體及遊樂場設施，若維修時間過長，將為市民帶來不便。（資料圖片）

損壞設施金屬外露 工程人員拖逾1個月才通知承辦商

另外，有個案顯示，有損壞設施金屬部分外露突出，屋邨工程人員在2019年1月16日檢查該設施，但直至2月18日才通知承辦商跟進。公署表示，實地視察時發現該設施損壞後未有圍封，但附近有小朋友遊玩，相關做法容易導致意外，公署促請改善。

公署批評，部分房屋署職員對採取適當臨時措施的意識不足，沒有留意承辦商設置的臨時措施是否足夠，以及沒有在現場提供足夠的資訊，讓公眾知悉相關的設施維修安排。