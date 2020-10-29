國安法｜未簽大學校長撐國安法聲明　科大史維：法治面前均需守法

國安法今年7月起生效，香港5間大學校長曾發表聯署聲明，指完全支持一國兩制，不過城市大學、浸會大學及科技大學校長則未有參與聯署。 科大校長史維今（29日）首度開腔回應事件，他稱，國安法是法律，本港居民均需守法，「唔係我話支持，抑或唔支持」；他又強調，校方教研力度及原則不變，教務方面如現任何變動，需由教務委員會投票決議，他自己亦是成員之一。

科大宣布廣州新校園詳情，港科大（廣州）將計劃於2022年9月開學。（科大提供）

5間大學校長包括嶺南大學校長鄭國漢、中文大學校長段崇智、教育大學校長張仁良、理工大學校長滕錦光及香港大學校長張翔，早前曾聯合發表聲明，指完全支持一國兩制，理解訂立國家安全法的必要性，並珍惜基本法所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。聲明又強調會一如既往，堅守學術自由，卓越教研，及院校自主，並維護多元文化，貢獻社會。不過，傳統「八大」中，城市大學校長郭位、浸會大學校長錢大康及科技大學校長史維，未有參與聯署。



科大今日舉行記者會，宣布廣州新校園詳情。記者會上，史維被問到早前為何未有參與大學校長聯署，史維回應指，國安法是法律，本港居民在法治面前，均需守法，「唔係我話支持，定唔支持」。他又強調，科大有29年歷史，保證教研政策原則至今未變。今年開學時，他亦有向師生發電郵談及。教務發展方面，教務委員會是最高決策單位，凡有學科需作變動，需經教務委員會一人一票決定，他本人及副校長等亦是成員之一。



至於港大副校長爭議，他指自己無相關資料未能回應，但他提到，科大內部遴選及任命時，會著重資歷、專長及相關經驗。史維又以自己為例，他指，自己於台灣出生，不能單純以背景將人歸類。



被問到本港年輕人對前往大灣區發展不感興趣，他則指，香港經濟雖強，但涉獵層面不夠廣闊，他會鼓勵學生於大灣區探索機遇，但強調並非唯一出路。

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