科大廣州校園料2022年開學　校長史維：畢業生可擁港科大學位

接連有本地大學進軍內地及大灣區。香港科技大學位於廣州市南沙區的新校園，工程項目上月獲批展開，校方預料，港科大（廣州）可於2022年9月正式開學，首階段以招收4,000名研究生為目標。 科大校長史維強調，新校園與清水灣校園優勢互補，兩校學科不會重疊。他又強調，雖然兩校非從屬關係，但未來畢業生均同擁科大學位。據了解，兩校學生可親身或以網上方式，選修另一校園課程。即使循廣州校園入學，只需符合科大畢業資格及條件，亦可獲頒科大畢業證書。

科技大學今日公布廣州校園詳情及未來發展，左一是副校長（研究及發展）葉玉如、左二是校長史維、右二是首席副校長倪明選。(科大提供)

科大廣州校園選址廣州市南沙區，毗鄰廣深港高鐵慶盛站。科大表示，從香港西九龍高鐵站出發，只需30分鐘車程，廣州分校首階段擬招收4,000名研究生，目標於2022年9月正式開學。

香港科技大學兩年前，正式與廣州市人民政府和廣州大學簽署協定，合作籌建港科大廣州校園，翌年獲國家教育部批准籌建，工程於今年中展開，目標於2021年秋季，完成向國家教育部申請正式成立的工作，並計劃於2022年9月開學。

科大表示，中央研究設施是港科大（廣州）科研設施的重要組成部分，廣州校園將擁6個中央研究設施，包括實驗動物中心、生命科學高尖科技中心等，廣州及香港校園的研究設施，可供兩校園的研究人員共用。兩校將會財政獨立，不會互相補貼，港科大(廣州)的建設，會由廣州市政府財政全面支持；政府預算撥款機制，將參照香港大學教育資助委員會（UGC）的資助模式。

科技大學去年與廣州市人民政府和廣州大學簽署協議，合作籌建香港科技大學（廣州）。（資料圖片/科大提供）

科大位於廣州的新校園，可持續發展及可再生能源是重點元素之一。(科大資料截圖)

廣州校園畢業生可獲頒港科大畢業證書

科大強調，新設的廣州校園，提供的學科將不會與香港重叠，廣州校亦期望打破傳統，不設學院之分，課程設計會以4個獨特的學術樞紐定位，包括功能、資訊、系統及社會領域。



科大校長史維表示，前往內地辦校，校長必須是中國籍，其他管理層及教職人員則無國籍限制。他又提到，與廣州當局洽談辦校事宜時，對方欣賞科大的學術水平及國際視野。史維期望，廣州校園首批創校團隊，將擁管理經驗。至於兩校「誰聽誰」？他則笑指各聽各。史維解釋，兩個校園均是獨立法人，但會設聯合教務委員會，雙方各委任8人，制定及檢討教務政策。史維續指，兩校學生畢業後同樣擁有科大學位。

據了解，兩校學生日後均可以親身或網上授課途徑，選修另一校園開辦的課堂。符合科大畢業資格的港科大（廣州）學生，將可獲頒科大的畢業證書。未來亦可因應國家教育部審批，獲頒港科大（廣州）畢業證書和學位證書。



科大首席副校長倪明選補充指，期望廣州校園可招聘約400名教職人員，盼開校時已有約150位教師履新，至於4個樞紐的院長則已有人選，全部由科大資深教授出任。