女護士自發清路障遭私了　曾扯事主頭髮女子　被裁定非法集結罪成

女護士去年10月街頭衝突期間，自發到旺角移走路障，卻遭現場人士「私了」襲擊，在場兩女分別涉嫌扯事主頭髮及開傘掩護施襲者，同遭落案起訴。扯頭髮女子早前已承認普通襲擊罪，裁判官鍾明新今（29日）指，錄影顯示她曾與事主爭奪欄杆，法庭不相信她是單純路過，裁定非法集結罪成，押後至下月12日判刑。另外，裁判官表示未能確定另一名在場開傘的女被告是想保護事主，還是想替犯案者掩飾，故遂裁定該女子對他人身體加以嚴重傷害罪不成立。

盧早前已認普通襲擊罪

兩被告：盧綺敏（40 歲，旅行社代理人）及朱珮賢（42 歲，無業）。盧被控去年10月13日在彌敦道與亞皆老街交畀參與非法集結及襲擊何姓事主；朱則被控同日在彌敦道與旺角道交界對何的身體加以嚴重傷害，朱今被裁定罪名不成立。盧於開審前已承認普通襲擊罪，該罪指她扯事主頭髮。

女事主去年10月13日在旺角清路障時遇襲的經過。(詳見下圖)

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盧曾踩住竹枝不讓事主拿走

盧曾表示當日路過現場，好奇下走近查看，因事主搬竹枝時扔中其腳面，才會將水杯擲向對方腳邊。裁判官今分析指，錄影顯示她曾踩住竹枝不讓事主拿走，並且爭奪欄杆，法庭不相信她是單純路過，及因被傷及才如此行事。裁判官形容盧是與他人一起欺負事主，欲嚇退對方，裁定非法集結罪成。

手機通訊證朱當時在找女兒

朱早前自辯時稱，她開傘是想保護事主。裁判官續引述事主證供，指現場有兩群人，一批在事主前方欲施加襲擊，另一批則在後方欲保護事主。開傘的朱當時在事主身後，法庭認為她不似要施襲，加上有手機通訊記錄證明她往該處的目的是找女兒，遂判朱罪名不成立。

案件編號：WKCC4014/2019