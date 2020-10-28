2男1女認私了內地男及疑似警察　囚15個月及4年　官斥行為如惡棍

去年10月《禁蒙面法》生效當晚，多區有人聚集，一名內地遊客及一名被誤認為警察的港男，分別因被指欲拍照及移路障而遭「私了」。2男1女承認參與襲擊並認傷人等罪名，今（28日）在區域法院接受判刑，法官郭啟安直指私刑行為不可接受，三名被告原本行為均良好，但在本案的行為卻與惡棍襲擊無辜市民無異，判3人入獄15個月至48個月。

三名被告：羅偉華（57歲，清潔工）、黃綺婷（23歲，女售貨員）、埃及籍Soliman Ahmed Fawzi Elsayed（36歲，地盤工人 ）。羅承認2項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，另兩人則承認一項刑責較輕的對他人身體加以嚴重傷害罪。3人被指於去年10月5日在旺角彌敦道近亞皆老街，與他人傷害內地男遊客X：羅另於翌日凌晨時分與他人傷害45歲的本地男子Y。

官指示威者已變得暴力及失控

法官郭啟安判刑時指，雖然本案涉政治背景，但法庭只會解決法律爭議，不會處理政治爭議。事發時，示威者已變得暴力及失控，在九龍最繁忙的地方堵路，阻塞交通，內地人或警察即使只是路過也會被襲擊。

兩事主均無襲擊他人

郭官指，雖然3被告解釋以為事主欲襲擊他人，所以才犯案，但涉案片段沒顯示出事主襲擊或威脅要襲擊他人，即使X當時手持長方形物品，他在被襲時也沒使用作防衛。

實施《禁蒙面法》至本案案發經過。(詳看下圖)。

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羅施襲只因憎恨警察及內地人囚4年

郭官認為，羅施襲只是出於對內地人及警察的憎恨，不接納他以為事主意圖襲擊他人的說法，而法律也不容他人進行報復，考慮到羅過往品格良好、使用的武器及已向事主作賠償等，判他囚4年。

另兩被告行為亦與惡棍無疑

至於另外兩名被告，郭官認為無論出於甚麼原因也好，他們的行為不能接受，他們亦不可以行私刑，及因對方與自己的背景或意見不同而作出報復行為。雖然二人非主要施襲者，且過往有良好品格，但他們在本案的行為與惡棍襲擊無辜市民無異，考慮到他們認罪及已賠償，決定判兩人各囚15個月。

事主X現場拍照被打

案情指，29歲的X在案發前一天來港旅遊，當日近午夜時分，他行返賓館時被認出來自內地，之後遭人攔截圍毆，包括3名被告。期間有人稱X在場拍攝及拿著磚頭。X被毆至大量出血，送院後被診斷出頭皮裂傷，身上另有多處擦傷及瘀傷，事後痊癒。

事主Y被黑衣人誤認為警察

另一名45歲男事主Y，當晚與朋友用膳後乘的士回家，但遇上路障而下車。他徒步歸家期間移去阻擋他的路障，被黑衣人認為是警察，繼而遭拳打腳踢，未有蒙面的羅被拍攝到曾用棍打了Y兩下。Y因大量出血，送院後被診斷頭頂裂傷，右手活動能力受阻。兩事主沒永久傷勢及已痊癒。

辯方求情時曾指，羅因X持磚，擔心對方會傷害年輕人才會犯案；另因為當時聞Y欲用竹枝襲擊示威者，才向Y揮棍。而黃因當晚見事主X持磚，所以尾隨對方，她無意參與襲擊，只是X倒向她時伸手推了一下；埃及籍被告則指因好奇下加入施襲。

案件編號：DCCC154/2020