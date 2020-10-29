大鼠戊型肝炎｜居紅磡78歲長期病女患者確診　本年累計第六宗

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布一宗感染大鼠戊型肝炎個案，患者為一名有長期病患的78歲女子，居於紅磡湖光街5號聯盛大廈。 她在伊利沙伯醫院覆診時，發現肝功能異常，其後證實確診，現已出院。根據衞生防護中心調查，病人沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心調查一宗大鼠戊型肝炎確診個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，78歲的女患者於伊利沙伯醫院覆診時，發現出現肝功能異常，她的血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。患者有一名家居接觸者，未出現病徵。根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。中心的調查仍在進行中。衞生防護中心已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

上月共有三宗個案

於9月份，本港共有三宗大鼠戊型肺炎確診個案，患者分別居於屯門、藍田及牛池灣，本年累計已有六宗個案。

衞生防護中心指，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，傳播途徑可能是進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。高危人士，例如有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

而在處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。