警推「攝證計劃」　會面室設投影系統　現場影手機內容

警隊網絡安全及科技罪案調查科近期開展「攝證計劃」，於警署的錄影會面室安裝實物投影支援系統，以增強刑偵人員的數碼調查能力，刑偵人員會在錄影會面期間，拍下手機內容，直接快捷向會面人士提問，並保留內容供將來審訊時作證物之用。現時「攝證計劃」以灣仔分區及尖沙咀分區警署作先導，未來推展至全港警隊會面室。

警隊開展「攝證計劃」，會在錄影會面室安裝實物投影支援系統，拍下流動電話裝置的內容，更直接快捷地向會面人士提問。（《警聲》圖片）

保留內容將來審訊作證物

警隊最新一期出版的《警聲》指出，刑偵人員可在錄影會面進行期間，使用實物投影支援系統拍下流動電話裝置的內容，更直接快捷地向會面人士提問。系統亦可幫助人員在錄影會面期間方便地取得儲存在流動電話的數碼內容，並保留內容供將來審訊時作證物之用。調查隊伍可自行處理牽涉簡單數碼證據的案件，無需將數碼裝置交到網罪科檢驗。

網罪科於今年9月，開展了為期6個月的先導計劃，於灣仔分區及尖沙咀分區警署的錄影會面室安裝實物投影支援系統，並舉辦了兩場簡介會，分別向灣仔警區及油尖警區刑偵人員講解系統的使用方法。

先導計劃完成後，網罪科會與技術支援組合作，將系統推展至警隊所有錄影會面室。網罪科相信計劃有助增強刑偵人員的數碼調查能力，應付日新月異的網絡安全挑戰及科技罪案。