警隊月底正式推自願驗毒計劃　擬明年設晉升人員財務審查

警隊今年首兩季共拘捕26名警員，其中西九龍總區反黑組疑私吞毒品案尤轟動。警務處處長鄧炳強早前宣布成立「誠信審核行動小組」，為全體警員提供自驗毒服務等。小組表示，將於10月底正式推出自願驗毒計劃，首階段對象為「敏感崗位」人員，會透過驗尿方法檢測，管理層由助理處長以至警務處處長鄧炳強，近日已率先完成，全部均呈陰性。 另外，今年7月起，高級警司、警司及總督察晉升選拔人員均須提交「個人財政狀況聲明」，該措施將擴至警署警長及警長職級，小組正研究加設深入財務審查。

誠信審核行動小組主管、警司劉志聰表示，最快下周起正式推出自願驗毒計劃，首階段對象會邀請敏感崗位人員，包括各總區及警區的毒品調查科、三合會行動組、特別職務隊、毒品處理人員等。總督察葉俊汶介紹，驗毒計劃採用尿液檢驗方式，可驗出本港常見毒品反應，如初步發現陽性，會交由政府化驗所覆核；如檢測結果無效，須重新提交樣本。

陽性覆檢期間 由上級決定去向

至於初步驗出陽性，在有最終結果前會如何處理涉事人員，劉志聰表示，會交由其上級審視後決定是否要調離原職或停職。他解釋是考慮到涉事人員或受醫療藥物影響、可能出現假陽性等，會視乎個別個案處理，直至第二重檢驗結果證實，才會作出紀律或刑事調查。

被問到計劃只屬自願性質，未必有效辨識不良分子，劉志聰表示，有關計劃屬「陽光政策」，目的是推廣警隊內「健康文化」，及回應市民的高期望，「睇唔到有趨勢見到同事有吸毒問題。」如有人員無應邀檢驗，會向其主管了解原因，至於強制檢驗須進一步研究法律基礎及平衡私隱。葉俊汶表示，驗毒計劃屬恆常措施，敏感崗位人員每隔一段時間就會檢測「一定唔止一次。」料首階段會於明年第一季內完成，惟以涉及行動機密為由，拒透露預期參加人數。

研「紮職」設財務審查

另外，今年7月起，高級警司、警司及總督察晉升選拔人員均須作出「個人財政狀況聲明」，表明個人有無負債，會納入晉升遴選的條件考慮，如作出虛假陳述須承擔紀律及刑事責任，有關做法將於明年逐步擴至求「紮職」的警長及警署警長。惟有關聲明只屬申報性質，毋須接受審查，該小組正研究加設深入財務審查，會索取法律意見，期望最快明年內可以推行。

6宗主動調查案件涉盜竊等

該小組行動目標之一包括主動調查警員違紀違法事件。劉志聰表示，針對內部調查案件，小組有介入能力，可參與或主導警區調查，小組目前有6宗主動調查案件，涉及 「盜竊」及「與不良份子為伍」等，包括早前大埔警區特別職務隊一名警長涉嫌監守自盜，搗破非法麻雀賭檔後，取走兩副麻雀自用。

劉志聰透露，小組的專題研究包括證物處理程序，會檢視執行上的困難等，「亦都係保障人員避免受到不必要指控。」

誠信審核行動小組共有15名成員，包括1名警司及6名督察級人員組成，屬常設職位，由助理處長（服務質素）指揮，直接向處長鄧炳強匯報。