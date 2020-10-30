傳真社：內地修訂經濟數據　按年比較呈跌幅　有別官方指由負轉正

內地上周一（19日）公布最新經濟數據，官方指首三季國內生產總（GDP）增速由負轉正。傳真社報道，今年首三季固定資產投資及社會消費品零售數據，與去年同期比較呈跌幅，有別於官方所指的由負轉正。 國家統計局回覆傳真社查詢，確認曾修訂上一年數據，但修訂後沒有更新過往公開紀錄，又指用跨年份數據作比較是錯誤。不過有學者指，未聽聞未能跨年比較數據，指若作出修訂影響基數，只要更新數據可作比較。

根據國家統計局數字，內地今年首三季的季全國固定資產投資為43.65萬億元人民幣，按年升0.8%，為今年首度由負轉正。不過翻查去年公布的數據，去年首三季的固定資產投資為46.12萬億元，今年按年下跌5.3%。（資料圖片）

傳真社報道，根據國家統計局數字，內地今年首三季的季全國固定資產投資為43.65萬億元人民幣，按年升0.8%，為今年首度由負轉正。不過翻查去年公布的數據，去年首三季的固定資產投資為46.12萬億元，今年數字應下跌2.47億元，今年按年下跌5.3%。

於去年12月公布的全國固定資產投資數字為55.15萬億元，按年升5.4%，不過數據若與前一年公布的63.56萬億元總額相比 ，是下跌13.2%，兩者差距高達18%。

社會消費品零售總額跌幅差0.7%

此外，國家統計局公布，今年首三季的社會消費品零售總額為27.33萬億元人民幣，與去年同期下跌7.2%。不過，根據去年10月公布的數字，去年首三季社會消費品零售總額是29.67萬億元，今年按年跌幅為7.9%，較官方公布數字差0.7%。

而根據國統局於2018年公布的數字，全年社會消費品零售總額為38.1萬億元，按年增長9%。而2017年公布當年的總額為36.63萬億元，按此推算的按年增幅應為4%。

根據國家統計局數字，內地今年首三季的季全國固定資產投資為43.65萬億元人民幣，按年升0.8%，為今年首度由負轉正。不過翻查去年公布的數據，去年首三季的固定資產投資為46.12萬億元，今年數字應下跌2.47億元，今年按年下跌5.3%。（傳真社製圖）

只列明修訂附註 未有更新舊數據

國統局在今年的公告分別於全國固定資產投資及社會消費品零售總額表明，2019年的數據曾經有修訂。國統局網站現只載有早至2011年的全國固定資產投資數字，過去9年類似的修訂附註出現於今年1至9月、2019全年及2018年12月發布的公告內。至於就社會消費品零售總額的數字，類似的修訂附註亦出現於2018年及2015年。當時的公告中亦有一項附註列明前一年的數據經過修訂，「上年同期社會消費品零售總額根據第三次全國農業普查結果及有關制度規定進行了修訂，增速按照可比口徑計算。」

而當官方提出新一份數據的變動比率時， 並沒有更新過去的數據。在國統局國家數據庫網站搜尋相關經濟數 據，目前顯示的版本仍然是修訂前的資料。

社會消費品零售數字，2019年公布的累計總額為41.16萬億元，相比2011年的18.12萬億元， 升幅127.1%，而以同樣是國統局公布的按年增長計算，9年累計升幅近129.5%，兩者差距2.4%。（傳真社製圖）

傳真社分別根據當局公布由2011至2019年未被修訂的總值計算增幅，及用當局每年公布的按年增幅計算，發現在固定資產投資方面，2019年公布的累計總額為55.15萬億元，相比2011年的30.19萬億元， 升幅近83%，但以國統局公布的按年增長計算，9年累計升幅達137%，兩者相差高達54%。

而社會消費品零售數字，2019年公布的累計總額為41.16萬億元，相比2011年的18.12萬億元， 升幅127.1%，而以同樣是國統局公布的按年增長計算，9年累計升幅近129.5%，兩 者差距2.4%。不過單計2018年一年數據，修訂後比修訂前的增幅多5%，相反2015年增幅則少4%，數據互相抵銷。

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國統局回覆《傳真社》查詢，指用跨年份數字比較是錯誤。（資料圖片）

學者：未聽聞不能跨年比較數據

國統局回覆傳真社查詢，稱數據庫所列的增長速度是經修訂後的數據，絕對量（總值）則在修訂後沒有再更新，並承認目前絕對量跟增幅之間是不太對應，只能以一年跟前一年比，不能跟以前的年份一同比較。

國統局稱，外界包括研究機構引用相關資料時，如用作跨年份比較是錯誤的。 國統局指，經濟普查等於是重新核查數據，以往的年份對數據作初步估算，普查時會重新作一 次調整，並強調核查後經調整的數據才最真確反映當年的經濟狀況。

現任美國維克森林大學經濟系副教授、中大亞太研究所經濟研究中心成員梁天卓表示，未聽聞數據不能跨年比較，指若修訂過程中改變了統計範圍、統計方法等令兩個數的基數不同，只要更新相關數據便可比較。