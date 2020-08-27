721事件｜傳真社整理片段時序　證白衣人進出警方防線未被記資料

721元朗站白衣人無差別襲擊市民事件發生逾一年，警方昨（26日）再拘捕13人，包括民主黨立法會議員林卓廷。警方昨日召開記者會，否認事件為無差別襲擊，但被問到當晚為何未有記下手持鐵通人士身分證資料，則辯稱當晚聚集人數眾多；而刑事調查隊當晚凌晨3時半抵達現場，大部分人已丟下武器離開。 傳真社重組事發當晚採訪片段，發現事發當晚數以百計的「白衣人」離開前，警方早已布防包圍南邊圍一帶，警員與白衣人數目比例超過1.6比1。雖然在場警員人數佔優勢，惟當晚白衣人不僅能夠順利離開，沒有被記下資料，更可自由進出警方防線，駐守路口的防暴警及便衣警員，甚至讓路予至少3車白衣人駕車駛離現場。 《香港01》正就事件向警方查詢，正等候回覆。

去年7月22日大約凌晨1時55分，一輛黑色私家車從南邊圍停車場駛出，一名白衣揹斜背袋男子舉手示意警方讓路。（傳真社圖片）

傳真社報道，綜合當晚傳真社及傳媒拍攝的片段，並重新整理時序，7月22日約凌晨1時，大量警車抵達南邊圍，防暴及便衣警員包圍南邊圍至西邊圍一帶，當時仍有數百名白衣人手持木棍聚集在現場。根據監警會專題審視報告描述，凌晨1時許抵達南邊圍的新界北總區應變大隊（機動部隊C1-C4）派出防暴警員多達500人，約半小時後，警察總部指揮及控制中心，亦重新部署新界南總區應變大隊到場增援。監警會報告亦提到，當時在南邊圍內約有300名白衣人，即警員與白衣人數目比例，超過1.6比1。



同時，南邊圍村口對出空地有過百名白衣人聚集，汽車泊滿村口整個停車場。至凌晨1時48分，數十名防暴警員抵達朗日路通往停車場路口，正向著圍村方向推進，一名穿白衣揹斜背袋的男子上前攀談，警員停在原地沒有再推進，後來再多一名白衣男子上前加入與警方談話，兩人一同在警方防線前來回走動。

▼7.21元朗黑夜▼

片段證20多名布防警員退開 讓路予至少3車白衣人離開

大約1時55分，一輛黑色私家車從南邊圍停車場駛出，兩名男子隨即退到一旁，其中揹斜背袋男子舉手示意警方讓路。本來列陣的20多名防暴及便衣警員，隨即退到兩旁讓路予車輛通過。從影片可見，車上司機及副駕駛座乘客均穿著白衣。 兩名白衣男子繼續留在路口，部份防暴警員則放下手上的盾牌站到一旁，未有重新築起防線。一名警員一度與其中一名手叉著腰的白衣男子交談。



凌晨1時57分，有戴著頭盔並手持棍狀物男子，送另外4名白衣男子登上一輛白色私家車。守在約10米外的防暴及便衣警員再次退至路旁，讓私家車順暢通過，整個過程中沒有上前向車上的4名男子或手持木棍的男子查問。 凌晨2時09分，再有一輛私家車從南邊圍停車場駛出，車上司機及副駕座乘客均穿著白衣，警員同樣沒有上前查問，並讓路予其離開。記者逗留約30分鐘，警方讓路予至少3架載著白衣人的車輛離開。

傳真社報道又指，警方沒有對當晚步行進出南邊圍停車場的白衣人，作任何截查或阻止出入。凌晨1時56分及2時07分，記者分別拍攝到有約5名白衣人在警員身旁走過，當時防線有約20名警員駐守，但白衣人士可自由出入，通行無阻。 警員一直站在朗日路停車場路口不為所動，至2時21分，一名白衣男子帶同兩名防暴警員走入停車場範圍，約半分鐘後調頭出來。

當晚凌晨3時許 南邊圍附近至少仍有約200名白衣人

根據監警會報告資料，警察刑事調查隊於凌晨3時25分到達南邊圍。至於新界北總區刑事總部高級警司陳天柱昨日指，刑事調查隊抵達時，大部分人已丟下武器離開，「凌晨3時多，大部分黑衣人已經離開，丟低了武器，白衣人亦循村其他通道，好多人已經離開，丟低了所謂見到的武器。」惟根據當晚傳媒直播片段及監警會報告，當時南邊圍附近仍有大約 200名白衣人。元朗助理指揮官(刑事)游乃強則於當日凌晨5時，向傳媒表示刑事調查隊警員到場時「沒有見到有任何人拿著攻擊性武器」，當晚未有作出任何拘捕。