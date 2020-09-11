陳彥霖iPhone無法解鎖　傳真社揭警去年有技術　曾破解黃之鋒手機

15歲少女陳彥霖去年9月下旬被發現浮屍油塘魔鬼山對開海面，死因庭就陳彥霖的死因展開研訊，陪審團今日裁定陳彥霖死因存疑。警方審訊期間曾表示，陳彥霖其中一部被拾獲的粉紅色iPhone手機因有密碼鎖故未能打開。法庭今日指會暫時保管其粉紅色iPhone，視乎一年後警方會否有新技術破解，若成功解鎖會再審視電話內容及要求警方進一步跟進。 傳真社報道指，去年9月警方已有能力及技術解鎖當時最新型iPhone及所有舊款iPhone。黃之鋒曾公開表示，並向傳真社確認，其iPhone XR在去年9月被警方破解。 警方表示已知悉死因庭的裁決，並會研究法庭日後頒下的判詞，以決定適當的跟進。

陳彥霖生前用電話拍下的相片原始檔案數據顯示手機型號為iPhone XR。(傳真社圖片)

粉紅色iPhone未解鎖 死因裁決後指視乎新技術

負責調查案件的港島東區重案組警員李豪傑在第7日研訊中作供時表示，警方檢取了陳彥霖生前擁有的兩部iPhone，包括在港鐵調景嶺站被拾獲的黑色iPhone，以及另一部在香港知專設計學院B座二樓平台拾獲的粉紅色iPhone。在港鐵調景嶺站拾獲的黑色iPhone沒有密碼鎖，警員指警方查看後沒有發現特別瀏覽紀錄。但在知專學院平台拾獲的粉紅色iPhone，警員則指有密碼無法解鎖。

傳真社透過公開資料取得陳彥霖生前用電話拍下的相片，並隨機檢視相片中的原始檔案數據，發現陳生前都會以iPhone XR作拍攝日常生活之用。而當時屬於最新型號的iPhone XR沒有推出粉紅色版本，由此可推斷用作日常拍攝的是黑色iPhone。當時iPhone 11及11 Pro亦未開始發售，因此該粉紅色iPhone應為型號較舊的iPhone。

黃之鋒於4月2日在Facebook的帖文指其iPhone XR在去年9月被警方破解。(傳真社圖片)

以色列、瑞典軟件 破解黃之鋒iPhone XR

傳真社翻查資料，根據黃之鋒今年4月2日在Facebook的帖文，指去年12月18日突然收到其涉及的案件控方所提供的證據列表，其中包括4份「黃之鋒手機訊息交流記錄」，2份是Whatsapp對話，2份是Telegram對話。」黃指 「當時使用的iPhoneXR被警方撿取作證物。被捕期間，我從未向警方提供手機密碼，警方亦從來沒有向我要求索取密碼。」

黃之鋒表示後來於 今年2月收到警方提交予法庭的文件 ，根據黃之鋒引述控方於書面供詞指「隸屬於網絡安全及科技罪案調查科，專責數碼法理鑑證的警務人員， 成功使用以色列軟件『Cellebrite UFED Physical Analyzer』和瑞典軟件『MSAB XRY』破解他的iPhone XR，並取得手機密碼及當中的所有圖片」。

其Facebook帖文同時附有警員使用上述兩個軟件過程的文件截圖書面供詞顯示警方早在去年9月9日已利用以色列電話破解軟件Cellebrite UFEDPhysical Analyzer version 7.22.0.109 及瑞典電話破解軟件MSAB XRY version 8.0.1來破解電話，並成功破解黃之鋒的iPhone XR。

根據書面供詞及黃之鋒向傳真社重覆確認，去年9月被破解的iPhone型號為XR。

Cellebrite網站顯示其軟件能破解的舊款iPhone型號。（傳真社圖片）

Cellebrite軟件除了能夠破解當時最新型號的iPhone XR，亦能破解其餘舊款iPhone。破解iPhone的原理是建基於由網絡安全研究員axi0mX開發的「Checkm8」漏洞，翻查以色列電話破解軟件供應商Cellebrite的資料，該漏洞當時已能用於破解iPhone 5S至iPhone X等舊款iPhone，如iPhone型號比5S更舊，市面上有更多破解方法可供選擇。因此，警方無論在去年9月或現在，均有能力破解陳彥霖的粉紅色iPhone。

《香港01》翻查iPhone資料，iPhone 5C、iPhone XR均有「粉紅色」，而iPhone 6S及6S Plus、iPhone 7及7 Plus、iPhone SE第一代，均有曾被坊間形容為粉紅色的「玫瑰金」色。

就傳真社報道，警方表示已知悉死因庭的裁決，並會研究法庭日後頒下的判詞，以決定適當的跟進。