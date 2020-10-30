國泰裁員｜國泰工會擬下周三國泰城集會　大律師料禁制令下難獲批

國泰航空日前大幅裁減5,300名駐香港員工，「倖存者」需在下月4日前簽署新合約，惟薪酬及福利大減。國泰空中服務員工會近日正式入紙，申請於國泰城外舉行集會，惟尚未知能否獲批。由於國泰城屬機場範圍，有大律師指出，在現有禁制令，加上限聚令下，相信申請「有難度」。工會則回應指，如集會未能獲批反對通知書，將會考慮發動其他行動。

工會空中服務員日前表示，擬於下周三（11月4日）在國泰城或東涌舉行集會，表達國泰要求員工簽新約的不滿。不過去年反修例運動期間，機場管理局已取得法庭臨時禁制令，至今仍然生效。該禁制令禁止任何人，非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用，另外亦指出，任何人不得在機場出席，或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。禁制令成為集會能否舉行的一道難關。



對於會否批准國泰工會，在機場島上舉行的集會申請，《香港01》記者曾向機管局查詢，不過機管局僅稱，相關安排由警方處理。

在去年反修例運動期間，機場管理局已取得法庭臨時禁制令，至今仍然生效。（資料圖片）

大律師：獲批「有難度」

大律師陸偉雄表示，由於法庭早前已下命令，繼續禁制令，如沒新命令，即禁制令會一直延續，進內需先得機管局的批准。他又指，到目前為止，公眾集會不屬豁免原因，機管局一旦批准今次集會，亦可能會「開先例」，相信相關方面會考慮相關因素。

另一方面，限聚令仍然生效，集會是否必然違反？陸偉雄指出，需要視乎集會主辦方的詳細安排，「例如分開4人一組，只要符合法例規定，便可以進行。」

大律師陸偉雄表示，獲批有一定難度。（資料圖片）

工會：如不獲批 會考慮其他行動

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，工會昨日（29日）已經與警方進行一個詳細會議。工會理解現時要舉辦大型集會的困難，加上在機場的禁制令下，舉行集會需要先獲機管局批准，尚未知集會能否獲批不反對通知書。她透露，若警方拒發不反對通知書，工會將再考慮其他方案，亦會再下周三（11月4日）死線前，舉行會員大會，交代事情發展。