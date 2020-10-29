國泰裁員｜無懼限聚令入紙申機場集會　空中服務員工會：乜都要試

國泰航空日前宣布重組，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。而此次未被裁員的職員將需要在下月4日前簽署新的合約，薪酬及福利都大減。國泰工會早前已多次與資方見面，提出延遲簽約死線等訴求，但未獲得回覆。昨日工會與勞工處見面，指勞工處曾承諾召開政府、工會、國泰三方會面，惟國泰其後回應指不會安排相關會面。

國泰空中服務員工會主席王思敏今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，暫時不打算再與國泰高層會面，轉而用電郵溝通；另外工會已經入紙申請集會，惟不知限聚令下不知是否可以獲批，但現時情況不利員工，稱「乜嘢都要試」。