國泰裁員｜無懼限聚令入紙申機場集會　空中服務員工會：乜都要試

撰文：袁澍
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國泰航空日前宣布重組，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。而此次未被裁員的職員將需要在下月4日前簽署新的合約，薪酬及福利都大減。國泰工會早前已多次與資方見面，提出延遲簽約死線等訴求，但未獲得回覆。昨日工會與勞工處見面，指勞工處曾承諾召開政府、工會、國泰三方會面，惟國泰其後回應指不會安排相關會面。
國泰空中服務員工會主席王思敏今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，暫時不打算再與國泰高層會面，轉而用電郵溝通；另外工會已經入紙申請集會，惟不知限聚令下不知是否可以獲批，但現時情況不利員工，稱「乜嘢都要試」。
國泰空中服務員工會主席王思敏。（資料圖片/張浩維攝）
國泰空中服務員工會主席王思敏說，工會擬在國泰城附近發起集會，表達員工要求。目前限聚令仍在繼續，工會指已經入紙申請。她說目前形勢對員工不利，公司有如「窮就大哂」，但仍要極力爭取，重申要求推遲簽約期限及新合約只為短期。她又擔心今次事件開先例，一旦保就業計劃下月結束後，其他企業會跟隨國泰做法。
國泰早前表示，已經有足夠員工簽署新合約，王思敏表示工會並不掌握數字。另外，昨日與勞工處會面，工會向勞工處表達員工的疑惑，並希望勞工處安排三方會面，惟其後國泰澄清沒有安排三方會談。她表示目前不打算再見管理層，會以電郵方式與公司溝通。
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