國泰裁員｜簽約死線將屆滿　空服員工會不排除與機師工會聯合行動

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪，要求員工在7日內簽署才有津貼，而今天（28日）是限期最後一天，員工若不簽新簽就不能獲得津貼。國泰空中服務員工會今午與勞工處會面，促延遲限期並希望透過勞工處召三方會議。 民主派立法會議員，聯同國泰空中服務員工會代表，傍晚就事件召開記者會回應。國泰空中服務員工會指，已諮詢法律意見，僱員拒簽新約並非被解僱，而應視為公司裁員，僱主須支付遣散費。工會指，若政府再不回應，就會有進一步行動，包括與機師工會採取聯合行動。

國泰空中服務員工會主席王思敏指上午與勞工處會面，期望以更完整方式，反映國泰職員遇到的問題。勞工處亦表示，近日收到許多員工的求助，會盡快安排三方會談。

王思敏稱，目前不掌握已簽新約的員工人數，但國泰早前曾發布消息指出，已經有足夠員工簽約，支撐國泰明年運營。她指，消息令不少職員恐慌。早前工會曾諮詢法律意見，有律師指職員若拒簽新約，應視為資方裁員處理，員工應獲發遣散費。

工會曾表示會考慮任何工業行動，爭取訴求，包括與機師工會聯合行動。惟當下航空業插水，工會與公司談判能力不強。工會內務副主席孫德妍指，國泰仍希望來日航空業復蘇時，可以搶先恢復，保住龍頭地位，不認為工會沒有議價能力。

民主派立法會議員胡志偉指，民主派已去信勞福局局長羅致光及運房局局長陳帆，促政府出手。他指，國泰曾接受政府注資，且領取第一輪保就業補貼，若如此裁員，是開壞先例，「令政府變成水魚，極唔公道。」

立法會議員譚文豪指，從國泰公布裁員計劃到簽新約，日子太短，當中更涉及多個公眾假期，指政府早前對一間私人企業注資過百億元，是為保住香港航空樞紐地位，但政府不可只保地位，不保員工。譚又指，事情發展至今，沒有問責官員出面見工會。他指，員工若不簽新約，將會被解僱，認為不合理，「員工沒有做錯任何嘢。」