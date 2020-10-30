食環署下周一展開滅鼠行動　為期8星期　強調對違例事項零容忍

食物環境衞生署今日（30日）表示，鑑於過往目標小區滅鼠行動取得成效，今年繼續進行兩輪有關行動，第一輪行動已於6月完成，將於下周一（11月2日）起展開第二輪為期8星期的行動，持續加強全港各區的防治鼠患工作。

食環署新一輪滅鼠行動將於11月2日展開，為期八星期。（資料圖片 / 余俊亮攝）

食環署轄下各環境衞生辦事處會根據鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，在各區選出目標小區，加強街道潔淨服務及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾，保持環境衞生。

署方亦會在出現鼠患的地點，如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤周邊地方等，加強防鼠及滅鼠，包括放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。

發言人表示，當局會加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動，強調對於公眾地方潔淨違例事項，會採取零容忍態度，加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。

發言人又呼籲，社會各界積極參與有關行動，並從消除老鼠的「食」、「住」、「行」三方面的基本生存條件着手，即斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠來往的通道，同心協力杜絕鼠患。