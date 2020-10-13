新冠肺炎｜食環署設平台臚列食肆換氣量　持牌人自願申報供查閱

食物環境衞生署表示，今日（13日）與食肆、酒吧、卡拉OK場所及夜總會等餐飲業界代表會面。因應專家顧問建議，食環署將會在今個星期內公布，透過設立網頁提供平台，讓持牌餐飲處所自願申報其處所通風系統的每小時換氣量及相關空氣消毒設備，公開予市民查閱。 另外，食環署為特定群組安排的病毒檢測服務，網上登記截止日期會延長至10月31日，呼籲餐飲業前線員工參與，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

發言人呼籲餐飲業前線員工積極參與食環署為特定群組安排的病毒檢測服務，網上登記截止日期會延長至10月31日。高接觸群組包括食肆負責人、食環署轄下街巿攤檔從業員及駐場人員，以及持牌小販可於限期前在食環署網站登記自願性質檢測服務，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

周末酒吧區派逾2100個樣本

食環署的檢測承辦商（Prenetics Limited）於上周末在蘭桂坊、尖沙咀及灣仔的酒吧區共派發超過2,100個樣本瓶，當中包括約1,770個向員工派發的樣本瓶及約390個向顧客派發的樣本瓶。食環署的檢測承辦商在本周末會前往蘇豪區、堅尼地城及太子的酒吧區派發樣本瓶。詳情稍後另行公布。

食環署表示，會繼續加強巡查餐飲處所及對違例者採取執法行動，按需要與警方採取聯合行動。以賣酒處所的執法行動為例，自9月18日酒吧重開以來，警方的巡查次數達1,278次，而食環署與警方進行了37次聯合行動。當中，警方及食環署向合共約30個相關處所負責人展開檢控程序。

正開發App予市民記錄到訪歷程

另外，食環署表示，政府資訊科技總監辦公室正開發「感染風險通知應用程式」，餐飲處可按需要參與，由市民可自願參與、自主記錄，掌握到訪歷程。業界代表在會上表示會積極配合。另外，部分酒吧及卡拉OK等場所已呼籲顧客填寫電子健康申報表，方便有需要時聯絡。政府及業界會因應運作需要繼續溝通，積極推動業界參與。與業界代表亦就推廣使用非接觸式付款交流意見。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼