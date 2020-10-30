洗衣街花園「史氏鐘花」古樹真菌感染枯萎　今移除補種黃花風鈴木

康文署宣布，今日（30日）移除旺角洗衣街花園一棵被列入《古樹名木冊》、已枯萎的「史氏鐘花」。康文署解釋，去年10月確定該樹受真菌感染，隨即採取風險緩減措施，包括清理樹冠及施放殺菌劑等，但樹木健康仍然不斷惡化，樹冠明顯稀疏及枝條枯死。當局會安排在原址補種一棵黃花風鈴木。

康文署表示，被移除的古樹名木是一棵史氏鐘花（Primavera），於《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM／110。（古樹名木冊圖片）

康文署表示，被移除的古樹名木是一棵史氏鐘花（Primavera），於《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM／110。署方於今年1月聯同發展局綠化、園境及樹木管理組（管理組）及其樹木審視小組實地檢查該樹，確定樹木已經枯萎。雖未有即時危險，但有潛在倒塌風險。

署方隨即為樹木提供臨時支撐，以防倒塌，並諮詢油尖旺區議會移除該樹的意見，並沒有收到反對意見。管理組已知會城市林務諮詢小組移除該樹的建議，為保障公眾安全，康文署今日移除該樹，並會安排在原址補種一棵黃花風鈴木。

康文署發言人重申，署方會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案，才會考慮移除有問題的樹木。

康文署會安排在原址補種一棵黃花風鈴木。（資料圖片 / 周荻恩攝）

樹博士：非罕見樹種 只是香港種得少

翻查資料，該樹被列為珍貴或稀有品種，樹高8米，在旺角洗衣街花園內另有三棵史氏鐘花被列入《古樹名木冊》。

人稱「樹博士」的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇表示，史氏鐘花在香港少種，但在外國卻有很多，認為該樹種並非罕見、較細棵、樹形也不出衆、亦非老樹，難明為何會被列入《古樹名木冊》。

他又指，該樹種可長至25米高，即約8層樓高，但若放在花槽中種植，容易不夠位置生長；當土壤容積不足，容易生病，出現「亞健康」狀態或成弱樹，認為當局應優先改善土壤條件。