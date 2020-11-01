國泰裁員｜簽約死線倒數　倖存者開IG、登報自救：依家好似白老鼠

國泰航空上周三（21日）宣布大幅裁減5,300名駐港員工，屬本港歷來最大規模裁員，消息一出，震撼全港。國泰同日向「倖存者」發放新合約，即使能留下，惟薪酬、福利皆大減，資方提供的資訊混亂，未受裁員影響的員工，即使暫保飯碗，亦人心惶惶。工會炮轟新合約有如「不平等條約」，有前線員工對於亂況亦忍無可忍，決定想盡辦法「自救」。 入職國泰兩年、不便出鏡的Uncle Chan（化名），於上周日（25日）開設Instagram帳戶「flywithdignity」，至今已有逾3000人追蹤，最初只為員工整合資訊，「起碼令同事唔好咁驚先」。他續指，專頁在沒有大台下「兄弟爬山」，大家自發製作文宣、寫信給勞工處、甚至眾籌登報，希望社會持續關注一批國泰倖存者目前面對的兩難情況，「希望係少，但都要做。」

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有同事未收合約已誤簽同意書

自今年年初起，國泰裁員消息不斷，「每個星期都會收到傳言」。Uncle Chan相信，大部分員工在國泰公布重組方案前，對公司出現大震盪早已有心理準備。國泰10月21日早上，對外、對內公布大規模重組資訊，包括裁減5,300名駐港員工，及港龍航空即時停運。

他憶起當日收到國泰向員工發出的內部信件，「一切來得突然，如資訊爆炸」，一整日心情七上八落，結果等到傍晚終收到新合約。「同一時間，有裁員消息、有新合約、同意書等email。同事之間都唔知道，我呢一刻未收到email，係代表裁咗定係留得低？」。他批評，國泰已有完整重組計劃，但執行安排混亂，有同事在收到新合約前，率先收到同意書， 「有啲人真係騰晒雞，未睇新合約（內容）就簽咗」。

有一群職員日前在本地報章刊登頭版廣告，暗諷國泰推出「魔鬼合約」、海嘯式趕走職員。（黃詠榆攝）

轟資訊混亂 國泰僅設心理輔導熱線

Uncle Chan又說，餘下的數千名員工要簽新約，但國泰僅設心理輔導熱線，至今未設立熱線處理有關新合約的查詢，「無一個確實嘅人去處理。」他認為，新合約有很多不清楚地方，包括假期、長期服務金等計算方法，更斥國泰有時甚至會更改已發布的資訊，令員工無所適從，只能不斷向公司發電郵查詢。在訪問中，他多次重申，員工感不滿並非因「貪錢」，「願意減薪，同公司共渡時艱，但資訊混亂，點確保你以後唔會再改？」

「flywithdignity」至今已有逾3000人追蹤。

無大台自發開Group互助 眾籌登報1小時達標

自裁員消息一出，工會連日來不斷與管理層聯絡、磋商。另一方面，無論是未被裁員的「倖存者」，還是已經被裁的員工，亦不甘坐以待斃，決定「自救」。

Uncle Chan指，員工連日來有不斷討論，索性開設telegram群組，人數已有多達二千多人，「後尾覺得會唔會有個instagram方便啲？我哋整合晒啲資料，起碼令同事唔好咁驚先」。他又解釋，另一契機是國泰的態度，「23號公司同工會開會期間，又出咗個內部email，講到明唔會同工會有任何談判，呢樣嘢，令到我哋真係好嬲，覺得好唔尊重。」

instagram帳戶名字叫「flywithdignity」，要飯碗也要保勞工尊嚴。他續說，群組內沒有「大台」，大家自發設計文宣、懶人包、影片，甚至成功在一小時內眾籌達標，翌日登報。他們用盡所有方法，望引起社會關注，「我哋慢慢開始意識到，除咗影響到我哋自己人工、福利。如果成個社會都覺無問題，11月保就業完咗之後，其他大公司會唔會相繼仿效？我哋依家就好似白老鼠」。

Uncle Chan指，最初人心惶惶，期望以Instagram帖文整合資料，安撫同事情緒。（黃詠榆攝）

「希望係細，但都要做」

回想起當初進入航空業，Uncle Chan亦有考慮過加入另一間航空公司，終選擇國泰。他現時自嘲：「嗰陣覺得（國泰）比較穩陣。」日子一直倒數，距離下周三（11月4日）簽約死線，僅剩數日。國泰管理層態度強硬，會否覺得打工仔一方敗局已定？他想了一想，「希望係細，但都要做。」