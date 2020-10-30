勞顧會選舉｜27人爭5席回歸後最激烈　869工會登記投票較前年翻倍

兩年一度的勞顧會即將換屆，在新工會浪潮席捲下，今年無論參選人數及登記投票的工會創新高！勞工處今日（30日）公布，今屆選舉共接獲27份提名，除競逐連任的3名勞方委員、民主派派出的5名候選人，另外亦有未公開立場的新工會參選。另方面，今屆選舉有869個已登記的僱員工會授權代表投票「做選民」，與前年425個工會對比數字翻倍。

工聯會鄧家彪競逐連任。（資料圖片）

現屆勞顧會委員任期將於今年底屆滿，新一屆僱員代表選舉下月21日舉行。最新公開的候選人名單顯示，今屆共有27名候選人，角逐5個勞方委員席位。候選人名單中，有3人爭取連任，包括工聯會鄧家彪、公務員工會聯合會總幹事梁籌庭、以香港房屋署屋宇裝備技術主任協會主席身份再戰的陳耀光。另一方面，有現屆勞方委員則選擇「交棒」，相關工會以新力軍參選，名單中勞聯副主席譚金蓮、香港公務員總工會主席馮傳宗，均屬新面孔。另外，香港公務員總工會屬會政府市政職工總會，亦派出外務主任賴美珠參選。



至於民主派方面，早前亦已宣布派出5人名單參選，包括香港金融業職工總會主席郭嘉榮、社會及政治組織從業員工會李志宏、雷謙凱、香港酒店工會主席徐考澧，以及教協文浩然。當中，李志宏亦曾出戰前年選舉。

民主派共有5人報名參選今屆勞顧會選舉，冀突顯勞顧會制度不公。（盧翊銘攝）

名單上亦見到大量新人，部分未曾公開透露立場，包括富港餐飲職工協會主席鄭旭光、香港建造業機械操作及維修專業人員協會副主席連偉明、政府教育人員職工會會長羅澤民、香港保險行業從業員工會主席何小青、港九酒樓茶室總工會主席羅大智、保安及護衛服務業職工協會主席周國平，保安及護衛服務業職工協會秘書黃輝成。



值得留意的是，「文職職工會」及「秘書協會」今屆共派出9人出選，兩個工會的會址相同，參選人名單如下文職職工會主席鄔敬嬋、文職職工會理事陳婉玲、文職職工會秘書張文雅、文職職工會司庫張玉華、秘書協會主席朱妮娜、秘書協會秘書黃國英、秘書協會理事呂豐仁、秘書協會司庫陳月娥及秘書協會理事郭起承。兩個工會皆為新成立，網上亦未有見任何資訊。



另一方面，今屆選舉共有869個工會登記投票，與上屆的425個工會相比，連「選民」數目都翻倍。翻查資料，2016年及2014年，亦分別僅得416、412個工會登記。

勞工顧問委員會為三方諮詢組織。（資料圖片）

候選人形容選舉形勢空前混亂和複雜

競逐連任的工聯會鄧家彪回覆查詢時，形容今次選舉是「空前混亂和複雜」。被問到是否因沒協調，出現大量候選人參選情況，他僅回應指，工會之間一直有互相交流，維持溝通，未來會拜訪不同工會「拉票」。

另一邊廂，社政工會李志宏亦對有27名候選人參選，直言感到「O咀」。他續指，民主派早前已協調好，由5個工會出選，「理念相近嘅都拜訪咗」，會再觀察其他候選人取態，亦將積極「備戰」拉票。

「一會一票」 全票制方式選出5代表

勞顧會是本港的勞工諮詢機構，負責向港府提供意見，功能猶如談判桌，勞資雙方委員需進行磋商，就各議題達成共識。侍產假、復職令等新修訂權益，均循勞顧會起步討論。勞顧會亦擁輸入外勞審批權。勞資雙方各有6名代表，各有一席由政府委任，餘下5席，則分別由僱員工會及僱主商會選出。5名僱員代表由每個已登記的工會為一個單位選出，每個工會「一會一票」，以全票制方式選出5名代表，每個工會均可選擇5名參選人。今屆勞顧會勞方委員選舉定於11月21日舉行。