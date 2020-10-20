勞顧會選舉｜泛民及新工會派5人角逐　冀顯示選舉不公

兩年一度的勞工顧問委員會即將換屆，下月將改選5名勞方代表，勞顧會過往多由建制派人士出任，但由於去年有大批新工會註冊，今屆選情或見激烈。民主派5名參選人今（20日）早遞交報名表格，上屆曾參選的社政工會李志宏再出戰，新工會成員包括香港酒店工會主席徐考澧、香港金融業職工總會主席郭嘉榮亦參戰，職工盟亦派出教協文浩然參選。他們未能評估勝算，僅稱旨在凸顯勞顧會選舉制度不公，抗衡建制派壟斷局面。

勞顧會換屆選舉將於下月21日舉行，今日截止報名。現屆僱員代表分別是工聯會鄧家彪、勞聯周小松、公務員總工會主席陳耀光、港九工團聯合總會李國強及香港公務員工會聯合會梁籌庭。另外一名僱員代表由行政長官委任，今屆為國泰航空公司本地職員工會行政助理佘慧敏。

民主派共有5人報名參選今屆勞顧會選舉，冀突顯勞顧會制度不公。（盧翊銘攝）（盧翊銘攝）

建制及非建制近日已提名人選，競逐5席位，香港金融業職工總會主席郭嘉榮、社會及政治組織從業員工會李志宏、雷謙凱、香港酒店工會主席徐考澧，以及教協文浩然今日正式宣布參選。

民主派共有5人報名參選今屆勞顧會選舉，冀突顯勞顧會制度不公。（盧翊銘攝）（盧翊銘攝）

5人代表非建制派參選人認為，勞顧會以全票制及一會一票制進行，形同為建制工會度身訂造，本港數百萬打工仔遭排除於外，凸顯選舉荒謬。身兼沙田區議員的社會及政治組織從業員工會顧問李志宏直言，參選非為席位，僅旨在突顯勞顧會制度不公。他又稱，雖然民主派以往一直杯葛選舉，但經歷過去一年，認為要思考如何將抗爭帶到不同層次。

香港金融業職工總會主席郭嘉榮指，標準工時、最低工資、集體談判權等打工仔渴求的勞工權益一直延而未決，揭示勞顧會不作不為。香港酒店工會主席徐考澧則表示，期望可代打工仔爭取於職場表達政見的權利，免被事後清算。

勞顧會是本港的勞工諮詢機構，負責向港府提供意見，功能猶如談判桌，勞資雙方委員需進行磋商，就各議題達成共識。侍產假、復職令等新修訂權益，均循勞顧會起步討論。勞顧會亦擁輸入外勞審批權。勞資雙方各有6名代表，當中勞方及資方各有5人由僱員工會及僱主商會選出。5名僱員代表由每個已登記的工會為一個單位選出，每個工會「一會一票」，以全票制方式選出5名代表，每個工會均可選擇5名參選人。

截至本月16日，根據《職工會條例》登記的僱員工會名冊內，有1,302個僱員工會。