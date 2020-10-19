勞顧會選舉明日截止報名　消息：教協等民主派擬派員參選

兩年一度的勞工顧問委員會即將換屆，選舉將於11月21日舉行，明日（19日）為報名截止期。 據了解，教協會派員參選，另外兩個民主派工會，香港金融業職工總會及社會及政治組織從業員工會亦有意派員參選。

勞工處自上月28日起，開始接受選舉單位登記、委任獲授權代表及候選人提名，截止日期為明日（20日）。（資料圖片）

自去年反修例風波起，多個新工會冒起。根據已根據《職工會條例》(香港法例第332章)登記的僱員工會名冊，截至今年10月16日，僱員工會總數增至1302個。

勞工處自上月28日起，開始接受選舉單位登記、委任獲授權代表及候選人提名，截止日期為明日（20日）。

據了解，有三個民主派工會有意參選，分別是香港教育專業人員協會由秘書文浩然；香港金融業職工總會主席郭嘉榮；及社會及政治組織從業員工會、沙田區議員李志宏。

教育界立法會議員、教協副會長葉建源證實相關消息，香港金融業職工總會主席郭嘉榮亦指，將聯同李志宏等人一同參選，稍後正式公布，並於明日交表。

吳敏兒強調是次民主派工會參選，不單單為了贏，更要挑戰勞顧會制度，形容為「寸土必爭」，強調職工盟會全力支持。（資料圖片／黃舒慧攝）

不單單為了贏 更要挑戰勞顧會制度

職工盟主席吳敏兒接受查詢時指，早前曾開會商討出戰人選，強調是次民主派工會參選，不單單為了贏，更要挑戰勞顧會制度，形容為「寸土必爭」，強調職工盟會全力支持。她批評，在現行選舉下，一工會代表一票，而非一會員一票，以選出委員，制度不公，委員亦無法反映打工仔「水深火熱」情況。

現屆勞顧會委員的任期將於今年12月31日屆滿，新一屆僱員委員的選舉將於今年11月21日，在美孚政府綜合大樓一樓美孚社區會堂舉行。

勞顧會是一個諮詢機構，負責就勞工事宜的法例、國際勞工組織公約和建議書，向勞工處處長提供意見。勞資雙方各有五名代表，分別由僱員工會及僱主商會選出。現屆僱員代表分別是香港社工及福利人員工會主席鄧家彪、勞聯周小松、香港公務員總工會主席陳耀光、港九工團聯合總會李國強及香港公務員工會聯合會梁籌庭。

行政長官另再委任各一名勞資代表，今屆有國泰航空公司本地職員工會行政助理佘慧敏，以個人身分獲委任為僱員代表。