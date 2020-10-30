新冠肺炎｜源頭不明患者居北角清華街　物業由中聯辦持有作宿舍

衞生防護中心今日（30日）公布昨錄得的七個確診當中，六宗為輸入，而一宗本地無源頭個案，為一名在信德中心西座上班及居住在北角清華街10至16號的44歲男子。 患者工作地點為信德中心西座32樓，共有五間公司，亦有中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦（中聯辦）公室港島工作部；而患者報住地址，根據土地註冊處紀錄，全幢大廈由中聯辦持有，街坊指為宿舍。

信德中心西座發出確診通告

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日疫情記者會上，確診者#5321是一名44歲男子，為文職人員，在上環信德中心西座工作，有約40名同事，他居於北角清華街10至16號。張指出，其工作機構會定時為員工進行新冠病毒檢測，分別是本月9日及28日進行，患者在28日的測試呈陽性，他在周二（27日）發病。

信德中心管理處發出通告，指西座32樓有人員確診。記者上樓視察，發現該樓層共有五間公司，以及中聯辦港島工作部，惟並無顯示在升降機大堂及32樓的指示牌。辦公室已落下鐵閘，旁邊的接待處亦空無一人。

信德中心管理處發出通告，指西座32樓有人員確診。(香港01記者攝)

位於同層的香港錦江旅遊有限公司今日照常運作，職員接獲管理處通知同層有男職員確診，最後上班日為10月29日。一名錦江職員表示，其公司無人確診，但同層的職員會共用洗手間，擔心會因此播毒，難免令人擔心。

同層的寧興（集團）有限公司職員亦稱，公司內無人染疫，對於哪個單位有人確診毫無頭緒。

男子報稱物業由「新民置業」購入並持有



至於該男子報稱所住地址，為北角清華街10至16號。據土地註冊處紀錄，北角清華街10至16號，由中聯辦透過「新民置業有限公司」於1987年以3,700萬元購入，持有至今。

《香港01》記者到清華街10至16號視察時，發現大廈甚少有人出入，入口貼有簡體字告示，提醒住戶提防有人尾隨進入大廈，大廈出入口均有保安員看守。而有街坊指，據悉該大廈已被中資機構收購，用作宿舍。

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