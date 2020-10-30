新冠肺炎｜隔5天再現不明源頭個案　信德文職男確診　曾行畢架山

社會新聞
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新冠肺炎疫情未平，本港今天（30日）新增7宗確診個案，當中包括一宗本地感染，患者是一名44歲男子，他住在北角，於上環信德中心西座任文職，他的公司會定期為員工安排檢測，10月28日的一次檢測中發現他確診。他在傳染期內曾經去九龍塘畢架山行山，潛伏期內也曾與朋友打羽球館和北角柏架山行山。他公司有大概40名同事，當中11人需要檢疫。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增的本地個案是一名44歲男子，他住在北角清華街10-16號，使用公司專車上班，公司位於上環信德中心西座。他的公司會定期為員工安排檢測，10月28日的一次檢測中發現他確診，而其他人結果為陰性。

該名男子10月29日是最後上班日，他回想起時記起自己在10月27日感到疲憊，因此當局界定他的傳染期由10月25日起，他在25日曾與朋友到九龍塘畢架山行山，其後到蘇屋邨茶餐廳用膳。而他在10月28日亦曾到啟業邨大排檔德源極上串王用餐。而他在潛伏期內亦有做不同運動，10月23日在港灣道體育館打羽毛球，而10月24日亦有與朋友到l北角柏架山行山。

張竹君稱，會在他的住所派樽，而他公司有約40名職員，其中11人要檢疫，包括坐得較近、共用茶水間人士、清潔工，其他人亦會再接受檢測。

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