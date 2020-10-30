油麻地多層停車場周日起分階段停用　市民感可惜「打卡」告別

被一條天橋穿過的油麻地多層停車場，為配合中九龍幹線工程，擬於明年1月拆卸。周日（11月1日）起，將分階段逐步停用，會先關閉第6至8層。該幢特色建築近日成為「打卡」聖地，有市民今天（30日）趁停用前，到這幢「吞吐」汽車的停車場拍照留念。有駕駛人士指，油麻地區越來越少地方泊車，對具建築特色的大廈即將消失感可惜。

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記者今日下午在油麻地多層停車場所見，有超過20多名市民在停車場高層留影。在傍晚時分，大樓保安擔心人多危險勸喻市民離開，表明停車場只許泊車，呼籲不要逗留拍照。

方先生與友人特意到停車場高層欣賞附近風景，他約10年前開始駕車，才發現停車場是「通窿」設計，可經天橋穿過大廈，覺得特別，可惜特色建築將要消失。

方先生表示，在油尖旺區泊車場地選擇不多，通常會在此泊車，認為車位數量較多、地點方便和價錢合理。他指，油麻地停車場泊車每小時18元，但在朗豪坊等商場則要30至40元，價格可貴一倍。

他無奈道，現時越來越少泊車場地，有時即使肯花錢，車位亦難求，「有車嚟到停唔到，唔通架車收埋係褲袋咩？」。停車場大樓拆卸後，日後到該區惟有在街邊停泊，笑言屆時或許要和「抄牌」的警察鬥快，在他們票控違例泊車前駛走。

方先生無奈道，越來越少公共地方泊車，有時肯花錢都無車位，停車場拆卸後唯有停泊在街上。（陳家怡攝）

建築迷︰不捨停車場大樓拆卸

歷史系畢業的陳小姐，一向對60至70年代實用主義建築感興趣，表示不捨油麻地停車場拆卸。她少年時，曾在廟街打工，抬頭仰望就見到多層停車場大樓，認為有如區內地標，充滿回憶。她認為，政府很少將圖書館和停車場等社區設施，規劃於鬧市地段，天橋穿過的建築設計，在其他國家亦罕見，但政府「竟然要拆」，感觸香港又要失去具歷史價值的地標。

何先生下班後，偕同友人前來「打卡」拍照。他指，停車場被一條天橋穿過，相比美利道停車場等，建築更特別，「拆左之後唔會起返（同類設計）」。他表示，10年前讀中學時，會到停車場地下的圖書館，乘搭巴士也經常穿過停車場。他來過停車場數次，從高處拍攝廟街夜景。他指，平時該處不會有人聚集，但他今日所見，至少有20多人在場拍照。