因應中九龍幹線工程，位於上海街250號的油麻地停車場大廈下月起將逐步停用，並計劃於明年1月拆卸。由於停車場大廈的「捐山窿」設計富有特色，消息傳出後，吸引更多市民前來拍照留念。 油麻地停車場大廈拆卸，除了失去一個都市奇觀外，區內亦難以再填補原本該停車場的770個泊車位，油尖旺區議員何富榮擔心，泊車位不足將引起區內嚴重的違例泊車問題，「粗略估計泊喺油麻地停車場嘅搵食車都有100架，對司機嘅生計有好大影響」，他將會於下月2日的油尖旺區議會交通及運輸事務委員會提出停車場大廈拆卸後，對區內交通影響事宜，要求當局盡快處理。

油麻地停車場大廈的「捐山窿」設計富有特色，是都市奇觀之一。（呂凝敏攝）

油麻地停車場大廈至今落成已逾60年，屬全港最早期的公眾停車場之一，提供約770個車位。因應中九龍幹線工程，政府在2018年公布需拆卸油麻地停車場大廈，大廈將於今年11月1日起分期封閉，首階段封閉6至9樓，屆時所有車輛及市民將不能進入，並於明年1月1日起全面封閉。意味着本月31日是停車場大廈6至9樓的「最後開放日」，不少市民聞訊，近日把握機會到場拍照，有人更進入大樓內畫下大廈外的風景。

+ 2 + 2 + 2

新增車位料僅460個 如同杯水車薪

。

除了失去一個都市奇觀外，拆卸油麻地停車場大廈更會造成區內車位嚴重不足問題。油尖旺區議員何富榮指，政府雖在區內覓地增加車位，惟遠遠未能填補原本的770個車位，「位於九龍站附近嘅海庭道停車場將可提供300個車位，當局亦打算喺渡華路興建一個地下停車場，料可提供150個車位，但加起嚟都係供不應求」。加上兩個新停車場與油麻地停車場相距甚遠，分別相距1.1公里及1.4公里，對本來油麻地停車場的租戶來說非常不便。

+ 6 + 6 + 6

甘肅街封線料引發大塞車

運輸署其後建議分別於吳松街近北海街、以及北海街近香港逸東酒店設置6個及4個路旁泊車位，並就建議向當區區議員諮詢。何富榮笑言，10個路旁泊車位如同杯水車薪，「兩年前已決定拆卸停車場大廈，咁耐都唔諗點解決車位不足問題，依家先嚟諮詢路旁泊車位建議，係臨急抱佛腳」。何富榮指，粗略估計現時油麻地停車場租戶中，約有100架是「搵食車」，料車位不足問題將影響他們生計，並增加區內違例泊車問題。他近月發現運輸署在廣東道路旁加裝鏡頭，「佢哋都應該諗到將會有好多違例泊車，所以安裝鏡頭監測」。何富榮又指，工程進行期間，甘肅街三線行車將會封閉兩線，但有區議員及地區人士向當局反映交通承載量問題，正研究是否有其他方案。

而位於內街的炮台街亦有多輛大型貨車經過，預料亦會引發大塞車及人車爭路問題。何富榮表示，將於下月2日的油尖旺區議會交通及運輸事務委員會提出相關問題，促請當局盡快處理。

本月31日是停車場大廈6至9樓的「最後開放日」，有市民聞訊即把握機會到場拍照，更有人進入大樓內畫下大廈外的風景。（網民慧惠 Wai Wai Facebook圖片）

憂爆破工程造成附近大廈沉降

據了解，工程於本周將會開始進行爆破，何富榮亦擔心位於停車場大廈附近的平安大樓、駿發大廈會否有沉降問題，「平安大樓近到咁，入面嘅住戶亦需要長期忍受工程產生嘅噪音」。至於有不少市民憂慮，停車場大樓對出的占卜街會否成為絕響，何富榮則表示，根據工程公司提供的文件資料，算命檔主只需要將攤檔搬遷到約數十米的位置旁，應影響不大，「工程公司代表話保證他們日日都開到工」。