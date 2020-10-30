休班警買K仔遇情報科行動　藏毒罪成揭08年已有毒癮　判入戒毒所

休班男警在屯門一屋苑平台購買K仔時，遇上警察情報科探員在行動，男警當場被捕及搜出毒品，被控藏毒罪名，他早前被裁定罪成，案件今（30日）在屯門法院判刑，報告指男警有毒癮，裁判官判他入戒毒所。

助被告戒毒才能重新上路

被告陳天賜(47 歲)去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂身藏兩個膠袋，內有共1.3克粉末，含1.13克K仔。

裁判官水佳麗判刑時指，被告家人對兒子犯案深受打擊，報告指出，被告08年已開始吸毒，他明知不能仍選擇繼續吸食，法庭應當考慮協助他戒毒，他戒毒成功才能與家人重新上路，故認為戒毒所適合被告。

犯案時遇上情報科行動

案情指被告案發當日在大廈平台踱步時，一對男女乘的士而至，男方下車後和陳相互拍過手，並交易了毒品，碰巧當天有情報科探員作監視工作，目擊全部過程，並拘捕被告並在其身上搜出毒品。

被告早前曾患新冠肺炎

被告的戒毒所報告顯示，被告染有毒癮，適合判入戒毒所。辯方求情指被告有高血壓，今年7月又曾確診患新冠肺炎，現已康復，又指他加入警隊逾廿年，貢獻良多，屢次拘捕毒犯，直屬上司讚揚被告表現良好，工作勤奮，並屢獲讚許。

官指被告知犯法

惟裁判官回應說，被告本應拘捕販毒者，卻反而向他們買毒，知法犯法，坦言不以此加刑已對被告很客氣。

案件編號：TMCC1687/2020