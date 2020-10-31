新冠肺炎｜曾到內地豁免檢疫者確診　陳肇始：續推內地港人免檢疫

港府昨天公布一宗確診個案，患者是一名住在中聯辦持有物業的44歲男子，他在9月底至10月初曾到深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港。 食物及衞生局局長陳肇始今天（31日）在電台節目表示，雖然患者曾到內地，但屬潛伏期以外的時間去，又指內地疫情非常穩定，今次個案只屬個別情況。港府有意於11月豁免內地港人抵港後的強制檢疫安排，她稱這宗確診個案不會令政府卻步，將繼續推行有關計劃。

陳肇始稱，雖然確診的44歲男子曾到內地，但屬潛伏期以外的時間去，又指內地疫情非常穩定，今次個案只屬個別情況。 （資料圖片／盧翊銘攝）

陳肇始在商台節目《政經星期六》表示，確診男子並非在潛伏期前往內地，而是早於潛伏期已到內地，她亦認為內地疫情非常穩定，「完全無問題」，港府將會繼續推行豁免內地港人抵港後強制檢疫安排的計劃，「呢個個案唔會令我哋卻步。」

流程有待理順時，都要有啲配額先

她稱，豁免內地港人抵港後強制檢疫這項措施實行初期會有配額，因不少港人在大灣區居住，兩地關口希望過關時順暢有序，避免因排隊而致人群聚集，因此需設配額，但配額有多少，則待兩地關口商討承受能力。獲豁免者在過關前必須有陰性的核酸檢測結果，「可能係一個碼，或者紙張，要核實，程序多咗，所以喺最初時，流程有待理順時，都要有啲配額先。」

+ 6 + 6 + 6

被問到配額如何分配，她稱初期會是在廣東省經陸路口岸來港者。現時只有深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸運作，她指措施生效初期，口岸數目不會增加，但政府明白跨境學童等都有需要，她會與其他政策局商討，檢視口岸如何重開。

內地偶爾有局部地區爆發疫情，陳肇始稱，未來政府會將內地不同城市加入法例599C章的第二類別，豁免抵港者檢疫安排，但若發現有地方出現個案，而衞生署評估後認為不宜豁免，就會立刻調整，把有關城市放回第一類別。

港府有意於下月豁免內地港人抵港後的強制檢疫安排。 (資料圖片／梁鵬威攝)

至於何時可以正式通關？陳肇始表示，健康碼作為一個工具，技術已經完成，「先決條件係香港疫情穩定」，她稱在過去14天本港有10宗本地個案，一半屬源頭不明，「希望疫情一直穩住，有條件內地可以同我哋通關。」

衞生署衞生訪護中心昨天公布，第5321宗個案是一名44歲男子，本稱他自農曆新年後都沒有外遊，但其後又改稱，經核實出入境紀錄，患者在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港，他於10月9日進行的病毒檢測為陰性。而他現時情況穩定。